До 10% медиков Квебека переболели «долгим» ковидом 

Длительное течение коронавирусной инфекции наблюдалось у значительной части медиков провинции Канады Квебек: от 6% до 10%, следует из результатов исследования, проведенного Институтом общественного здравоохранения Квебека.

Длительное течение коронавирусной инфекции наблюдалось у значительной части медиков провинции Канады Квебек: от 6% до 10%, следует из результатов исследования, проведенного Институтом общественного здравоохранения Квебека.

Предварительные результаты исследования были представлены на конференции, посвященной проблеме «долгого» COVID-19 в Монреале. Исследователи обнаружили, что у трети медиков были серьезные симптомы коронавирусной инфекции, а более половины испытывали симптомы в течение минимум года.

Наиболее распространенными симптомами были усталость, одышка, проблемы с концентрацией внимания, потеря памяти и затуманенность сознания. Отмечается, что такая длительная болезнь оказала серьезное негативное влияние на работоспособность медработников.

В основание исследования были помещены онлайн- и телефонные опросы, охватившие от 26 тыс. до 400 тыс. медиков. Они проходили с мая по июль.

Напомним, медработники получали прививки от коронавируса одними из первых, как находившиеся в группе риска по заражению этим вирусом.