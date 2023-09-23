Статистика неумолима – в Квебеке обстановка в школах всё более опасна

В школах Квебека всё больше драк, столкновений между учащимися, случаев применения холодного оружия и даже пистолетов.

К сожалению, обстановка в школах Квебека оставляет желать лучшего. Нехватка квалифицированных учителей, задержки с ремонтами из-за недостатка средств, переполненные классы – всё это и многое другое стало обыденным явлением.

Но, к ещё большему сожалению, полициейские подразделения разных городов Квебека вынуждены констатировать ещё одно явление, может быть, самое опасное и самое неприятное: Насилие в школах, стычки между учащимися, причём с применением холодного оружия, а то и огонестрелов, регулярные жёстокие драки, зачастую даже между девочками… Сообщения об очередном ножевом ранении одного ученика другим, о зверском избиении девочки одноклассницами, о найденных в шкафчиках учеников пистолетах приходят регулярно.

В прошлом учебном году только в Монреале было совершено в два раза больше нападений на школьников со стороны других школьников, чем десять лет назад. Причём речь лишь о происшествиях с серьёзными последствиями, когда подростки попадали в больницу, а не о классических “невинных” драках. Статистика происшествий с применением оружия (холодного или огнестрельного) тоже не радует: Каждый год до 2020 года в Квебеке регистрировалось чутьбольше 40 таких происшествий (40,46, 43, 44 и т.д.). Исключение и всплески были крайне редки. В 2021 году таких происшествий было 63, в 2022 учебном году – 80, в прошлом учебном году – тоже 80. В этом году за пару недель уже не менее десятка случаев.

Но цифры, приведённые выше, касаются лишь инцидентов с применением оружия. А всего же в последние годы число драк с серьёзными последствиями достигло почти 1100 случаев в год, что на треть выше, чем в среднем десять лет назад.

Конечно, в отдельных школах ситуация спокойней, но в целом по провинции положение становится всё напряжённее. Более того, если раньше случаи агрессивности относились, скорее, к крупным городам, сегодня драки регулярны и в маленьких городских центрах.

Как бороться с явлением, пока непонятно. По нашему мнению, ничего не стоят призывы “проявлять терпимость, заботиться о детях, обеспечивать равные условия, пояснять, что бывают дети, которые себя идентифицируют не теми, кем они родились”. Почему-то не публикуется статистика по районам, из которой стало бы ясно, районы преимущественно с каким населением отличаются в агрессивных поползновениях. Нет статистики и по этническому составу, по оценки участия детей иммигрантов в росте насилия и т.д. Может быть, публикация и анализ таких цифр помогли бы лучше разобраться в проблеме и искать реальные пути её решения, а не отмена раздельных туалетов для мальчиков и девочек, дабы обеспечить уважание к детям, считающим себя “трансгендерами”.