Канада надеется заработать на поставках аммиака в Японию

Канада может воспользоваться «отличной возможностью», поставляя Японии аммиак, говорится в опубликованном 20 сентября обзоре CBC.

Канада может воспользоваться «отличной возможностью», поставляя Японии аммиак, говорится в опубликованном 20 сентября обзоре CBC.

Отмечается, что после закрытия нескольких атомных электростанций Япония нуждается в увеличении поставок энергоносителей и аммиак может стать хорошей заменой углеводородам. В отличие от нефти и природного газа, при сжигании аммиака не выделяется углерод, а по сравнению с водородом аммиак, представляющий собой соединение водорода и азота, легче транспортировать и хранить.

Впрочем, при производстве аммиака может использоваться природный газ и тогда полученный аммиак не будет «зеленым». В зависимости от технологии производства он будет либо «серым» (если просто изготовлен из природного газа), либо «голубым» (если изготовлен из природного газа, но углерод уловлен и захоронен под землей). В любом случае для богатой природными ископаемыми провинции Альберта потребность Японии в аммиаке — хороший шанс, считает архитектор энергетических систем из Transition Accelerator Дэвид Лейзелл.

«Возможности для Альберты [в области низкоуглеродного аммиака] абсолютно огромны», — приводит его слова телерадиокомпания. С ним согласен управляющий Канадской торговой палатой в Японии Карл Пирес.

«[Япония] действительно пытается наращивать закупки достаточного количества аммиака, — отметил он. — Это отличная возможность».

Директор центра природных ресурсов в Западном фонде Канады Марла Оренштейн заявила, что провинции не придется при этом строить всё «с нуля».

«Существуют известные и существующие маршруты вывоза аммиака из провинции, которые не нужно строить с нуля, — пояснила она. — Мы готовы к работе».

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна ожидает, что к 2030 году ей потребуется три миллиона тонн аммиака в год, а к 2050 году — 30 миллионов тонн, отмечает CBC.

Критики технологии возражают, что использование аммиака всё равно связано с углеродными выбросами, а инвестиции в инфраструктуру будут очень большими. Однако трехкратный рост мирового рынка аммиака к 2050 году нуждается в поставщиках, а кроме Канады есть и другие страны, которые могут поставлять это сырье на мировой рынок.