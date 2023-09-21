Кто хочет стать миллиардером? Кто выиграл миллиарды долларов в лотерею, решит суд

Грядёт суд, который должен присудить баснословный выигрыш в лотерею. В США публика напряжённо следит за развитием ситуации.

Вся Северная Америка затихла в напряжённом ожидании – куда там сериалам или очередному десанту инопланетян. Только что суд в Калифорнии объявил, что 29 сентября состоится рассмотрение дела по вопросу о том, кто ж законный владелец самого крупного выигрыша в популярнейшую лотерею Powerball (примерный аналог 6/49).

Дело в том, что ноябре прошлого года в штате Калифорния (а эта лотерея разыгывается в каждом штате) на выигрышный билет пришлось ни много, ни мало, 2 миллиарда 500 миллионов долларов США (не канадских!). Сначала везунчик не хотел открывать своё имя, но закон есть закон – в Калифорнии (как и в Квебеке) победитель обязан раскрыть себя (делается это в рекламных целях и дабы доказать, что “всё по-честному”). И оказалось, что удачно заполнил цифры некий гражданин по имени Эдвин Кастро. Удача улыбнулась добропорядочному гражданину, не замеченному ни в каких незаконных делах, не имеющему приводов в полицию, дисциплинированному и скромному работнику солидной автомастерской, о котором ходила слава, что вот, мол, мастер золотые руки.

Кастро преподчёл получить деньги сразу и полностью. Хотя по правилам у него был выбор – либо сразу миллиард, либо 2 с половиной миллиарда в течение 29 следующих лет, чуть менее, чем сто миллионов долларов в год. Но победитель свой выбор сделал – миллиард немедленно! Это была его первая ошибка – все эксперты настоятельно советуют соглашаться на выплаты в рассрочку. В данном случае под сто миллионов в год, не так уж плохо. Но вот человек препочёл получить в два с половиной раза меньше, но сразу.

Затем началась головкружительная пляска. Новоявленный миллиардер тут же купил домик в Hollywood Hills – одном из самых фешенебельных районов Голливуда, где и кинозвёзд средней величины не привечают – только самых-самых! Заплатил за дом наш миллиардер 25 миллионов долларов. В доме есть всё – от шесть туалетов, до винного погреба, кинозала, спорт зала и полдесятка ванных комнат разных типов (от сауны до гидромассажной). Обслуживание такого домика стоит до миллиона долларов в год, ну, да ерунда же для миллиардера. Но Кастро тут же приобретает ещё один дом, на сей раз дешёвый – всего 4 миллиона долларов США, в городе Алтадена (родной город героя), а затем, когда он понял, что этих двух домиков ему не хватает, он тут же купил ещё один – на сей раз подороже, за 47 миллионов, на холме в Лос-Андежелесе.

Когда недвижимость закончилась Эдвин Кастро стал поккупать дорогие винтажные автомобили – недаром же он до перехода в миллиардеры был хорошим автомехаником…. И, казалось бы, будущее одного из самых богатых “новых американских” безоблачно, как вдруг! (всегда случается вдруг)… Как вдруг на сцене объявился никому неизвестный, неприметный человек – некий Хосе Ривера, опять же, благопристойный гражданин, у которого никогда не было проблем с законом. И Ривера официально обвинил Эдвина Кастро в присвоении чужого лотерейного билета (который был куплен и заполнен, якобы, самим Риверой). Причём украден билет был ещё одним участником – неким Ромеро, который снимал жильё у Риверы, видел билет, знал, какие цифры были заполнены и, услышав о выигрышной комбинации, тут же стащил билет (он знал, где тот лежит), а потом отдал его Кастро, чтобы у Риверы не возникло никаких подозрений. Ромеро, конечно же, тоже добропорядочный гражданин, который с Законом проблем никогда не имел.

Одним словом, мексиканская мыльно-детективная опера продолжается. Ромеро отрицает знакомство с Кастро, Кастро божится, что билет его собственный, приобретённый на трудовые доходы, Государственная комиссия по Лотереи заявляет, что ей всё равно – по её правилам деньги получает тот, кто предьявил билет, а не тот, кто его купил. Масса экспертов оценивает шансы истца и ответчика (очевидно, есть много деталей дела, которые не раскрываются до суда). 29 сентября суд состоится. На кону не какие-то там жалкие 100-200 миллионов, которые обиженная жена какой-то кинозвезды пытается у бывшего мужа отсудить, а целый миллиард (а то и 2 с половиной, если деньги присудят Ривере и тот согласится на выплаты в течение трёх десятков лет). Главное, не запутаться в фамилиях добропорядочных граждан.