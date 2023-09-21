Монреальский городской район Лашин (Lachine)

Городской район Лашин становится одним из самых популярных мест, где селятся новые жители Монреаля.

Сегодня городской район Лашил (Lachine), расположенный в западной части острова Монреаль, привлекает всё больше и больше новых жителей города — квартиры и дома в этом районе дешевле средней аренды жилья по городу, магазинов и предприятий обслуживания много, транспортная сеть достаточно развита, жизнь относительно спокойна, район зелёный, воздух чистый.

Район Лашин протянулся вдоль озера Сен-Луи (Saint-Louis). Его площадь составляет около 18 квадратных километров, а население достигает 50 тысяч человек. Собственно территория Лашина начинается примерно в десяти километрах от центра Монреаля. Вдоль берегов озера (это расширение реки Святого Лаврентия) тянутся беговые и велосипедные дорожки.

Первые европейски поселенцы разместились здесь в начале 1669 года. В 1676 году здесь была возведена часовня и основан приход (третий приход на острове Монреаль). Через десять лет население района превысило 400 душ, но в ночь с 4 на 5 августа 1689 года ирокезы напали на деревню, перебили десятки жителей, а остальных завхватили и обратили в рабство, включая детей. На следующий день около 80 солдат, пришедших на выручку жителям, попали в засаду, были убиты или взяты в плен. Этот эпизод до сих пор известен в истории Канады как резня в Лашине.

После этой трагедии, на протяжении многих лет Лашин оставался небольшой сельскохозяйственной деревней, но в середине 19 века, после постройки канала Лашин, эти земли стали привлекать все больше и больше жителей.

В 1872 году Лашин получил статус города, а чуть позже в нём появились крупные заводы. Одновременно, здесь стали строить всё больше и больше жилых домов.

Как и многие канадские и американские города, Старый Лашин состоит из улиц, расположенных в шахматном порядке, в нём много небольших многоквартирных жилых домов. На бульваре Сен-Жозеф издавна жили богатые торговцы, высококвалифицированные работник и государственные служащие.

После постройки железной дороги здесь стали возводить роскошные резиденции с видом на озеро Сен-Луи.

Мы уже упомянули, что сегодня Лашин привлекает все больше и больше людей благодаря относительно низкой стоимости жилья, а также красоте парков, наличию многочисленных торговых центров и возможностям трудоустройства, предлагаемым предприятиями, расположенными поблизости.

В квартале Duff-Court много квартир HLM (муниципиальное жильё для лиц с низкими доходами). Наверно, это единственный городской квартал Лашина, в котором можно столкнуться с проблемами (неприятные запахи, воровство, скандалы и т. д.). Но весь район Лашин весьм привлекателен и исключение не является правилом.