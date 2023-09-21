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Lachine arrondissement
Район Лашин, берега канала. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_de_Lachine_11.jpg. Автор фотографии Jeangagnon.

Монреальский район Лашин

Megan Jorgensen Сен 21, 2023 Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Финансы, Хорошие новости Оставить комментарий 64 Просмотров

Монреальский городской район Лашин (Lachine)

Городской район Лашин становится одним из самых популярных мест, где селятся новые жители Монреаля.

Сегодня городской район Лашил (Lachine), расположенный в западной части острова Монреаль, привлекает всё больше и больше новых жителей города — квартиры и дома в этом районе дешевле средней аренды жилья по городу, магазинов и предприятий обслуживания много, транспортная сеть достаточно развита, жизнь относительно спокойна, район зелёный, воздух чистый.

Район Лашин протянулся вдоль озера Сен-Луи (Saint-Louis). Его площадь составляет около 18 квадратных километров, а население достигает 50 тысяч человек. Собственно территория Лашина начинается примерно в десяти километрах от центра Монреаля. Вдоль берегов озера (это расширение реки Святого Лаврентия) тянутся беговые и велосипедные дорожки.

Первые европейски поселенцы разместились здесь в начале 1669 года. В 1676 году здесь была возведена часовня и основан приход (третий приход на острове Монреаль). Через десять лет население района превысило 400 душ, но в ночь с 4 на 5 августа 1689 года ирокезы напали на деревню, перебили десятки жителей, а остальных завхватили и обратили в рабство, включая детей. На следующий день около 80 солдат, пришедших на выручку жителям, попали в засаду, были убиты или взяты в плен. Этот эпизод до сих пор известен в истории Канады как резня в Лашине.

После этой трагедии, на протяжении многих лет Лашин оставался небольшой сельскохозяйственной деревней, но в середине 19 века, после постройки канала Лашин, эти земли стали привлекать все больше и больше жителей.

В 1872 году Лашин получил статус города, а чуть позже в нём появились крупные заводы. Одновременно, здесь стали строить всё больше и больше жилых домов.

Как и многие канадские и американские города, Старый Лашин состоит из улиц, расположенных в шахматном порядке, в нём много небольших многоквартирных жилых домов. На бульваре Сен-Жозеф издавна жили богатые торговцы, высококвалифицированные работник и государственные служащие.

После постройки железной дороги здесь стали возводить роскошные резиденции с видом на озеро Сен-Луи.

Мы уже упомянули, что сегодня Лашин привлекает все больше и больше людей благодаря относительно низкой стоимости жилья, а также красоте парков, наличию многочисленных торговых центров и возможностям трудоустройства, предлагаемым предприятиями, расположенными поблизости.

В квартале Duff-Court много квартир HLM (муниципиальное жильё для лиц с низкими доходами). Наверно, это единственный городской квартал Лашина, в котором можно столкнуться с проблемами (неприятные запахи, воровство, скандалы и т. д.). Но весь район Лашин весьм привлекателен и исключение не является правилом.

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