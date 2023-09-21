Трюдо заявил, что не хотел провоцировать Индию обвинениями в убийстве сикха

Обвинение властей Индии в убийстве сикхского лидера было сделано не с целью провокации, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 20 сентября журналистам.

Обвинение властей Индии в убийстве сикхского лидера было сделано не с целью провокации, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 20 сентября журналистам.

«Мы не стремимся к провоцированию или эскалации, мы просто излагаем факты в том виде, в каком мы их понимаем, и мы хотим работать с правительством Индии», — заявил Трюдо.

В пресс-службе правительства Индии назвали «абсурдным и мотивированным» заявление Трюдо о существовании «заслуживающих доверия заявлений» о том, что агенты правительства Индии приложили руку к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в июне. В результате в двух странах были высланы группы дипломатов.

Обвинения еще больше обострили отношения между странами, которые ранее приостановили переговоры о соглашении о свободной торговле.

Напомним, Ниджар был застрелен на территории Гурдвары Гуру Нанака Сикха, одного из крупнейших сикхских храмов в Северной Америке, расположенного в Суррее, Британская Колумбия. Пригород Ванкувера представляет собой крупнейший сикхский анклав Канады.

«На протяжении десятилетий Индия преследовала сикхов в Канаде с помощью шпионажа, дезинформации, а теперь и убийств, — заявил во вторник Мухбир Сингх, директор Всемирной сикхской организации Канады, добавив, что Ниджар был сторонником создания государства сикхов Халистана. — Индии нельзя позволить игнорировать верховенство закона и суверенитет иностранных государств».

Джагмит Сингх, лидер Новой демократической партии Канады, которая поддерживает правительство либеральной партии меньшинства Трюдо у власти, во вторник спросил премьер-министра во время сессии парламента, что он будет делать, чтобы защитить тех, кто сталкивается с насильственными угрозами со стороны иностранных организаций. Сингх, который является сикхом, позже написал письмо с просьбой к правительству провести «расследование иностранного вмешательства Индии в дела Канады».

Трюдо не предоставил никаких дополнительных доказательств в поддержку своих утверждений с момента их заявления.

После выступления Трюдо в парламенте США и Австралия по отдельности заявили, что они «глубоко обеспокоены» обвинениями, в то время как Великобритания заявила, что связалась с Канадой по поводу «серьезных обвинений».