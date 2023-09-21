Нью-Йорк собрался убрать статуи Джорджа Вашингтона

Городской совет Нью-Йорка, который только что принял бюджет, уже признанный провальным, тратит часть своего времени на продвижение плана по уничтожению памятников отцам-основателям США.

Городской совет Нью-Йорка, который только что принял бюджет, уже признанный провальным, тратит часть своего времени на продвижение плана по уничтожению памятников отцам-основателям США.

Комитет горсовета по делам культуры, возглавляемый демократами, собирается провести публичные слушания по предложению изъять из городской собственности произведения искусства, посвященные историческим личностям, таким как Джордж Вашингтон, Питер Стайвесант (основатель Нового Амстердама, который позже стал Нью-Йорком) и Христофор Колумб, из-за их противоречивого прошлого.

Но критики сразу же заклеймили эту попытку как выход из-под контроля культуры отмены. «Колумб был мигрантом!» — возмутился Анджело Виволо, президент Коалиции наследия Колумба. Виволо пообещал бороться с любыми попытками убрать памятники знаменитому итальянскому исследователю из городского парка, включая самую узнаваемую статую на площади Колумбус.

Одной из основных обязанностей совета является принятие бюджета. Законодатели утвердили план расходов города в конце июня, но он уже провалился: мэр Эрик Адамс распорядился сократить расходы городских служб, потому что из-за кризиса с мигрантами расходы города выросли на миллиарды долларов, отмечают критики.

Совет, состоящий из 51 члена, также курирует работу городских агентств и принятие местных правил и законов, которые охватывают все: от обедов на открытом воздухе до вопросов зонирования. Но сейчас основное внимание уделяется отмене исторических личностей.

То, что памятники отцам-основателям США и в самом деле могут снести, горсовет доказал делом: статую Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости США и третьего президента Америки, удалили из мэрии, потому что он был рабовладельцем.

На предстоящих слушаниях в комитете по культуре будет обсуждаться законопроект, который потребует от городской комиссии по общественному дизайну опубликовать план по удалению с территории Нью-Йорка произведений искусства, «которые изображают человека, владевшего порабощенными людьми или получавшего прямую экономическую выгоду от рабства, или участвовавшего в преступлениях против коренных народов или другие преступлениях против человечности».

Если комиссия определит, что статуя или памятник чтит человека, совершившего преступления против человечности, но проголосует за то, чтобы не удалять произведение искусства, она потребует от города установить «пояснительную табличку» о проступках исторического деятеля, согласно законопроекту.

Напомним, на территории Нью-Йорка имеется более полудюжины памятников в честь рабовладельца Джорджа Вашингтона, по совместительству первого президента Америки и героя революции. Два памятника находятся в парках Вашингтон-сквер и Юнион-сквер.

Питеру Стайвесанту, голландскому губернатору, одному из первых поселенцев Нью-Йорка и рабовладельцу, установлена статуя в Стайвесант-парке, а в его честь названа престижная средняя школа Стайвесанта.

Среди других известных рабовладельцев, в честь которых названы школы в городе, — Джон Джей (Колледж Джона Джея CUNY) и Девитт Клинтон (Средняя школа Девитта Клинтона).

В 2017 году президент США Дональд Трамп предсказал, что крайне левые в конечном итоге выступят против отцов-основателей страны.

«Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрушаются из-за сноса наших прекрасных статуй и памятников», — написал Трамп в 2017 году в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Он добавил, что «историю не изменить, но можно извлечь из нее уроки». «Роберт Э. Ли, Стоунволл Джексон — кто следующий, Вашингтон, Джефферсон? Так глупо!» — воскликнул Трамп.