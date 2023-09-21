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Новости Индия приостановила переговоры с Канадой о торговом соглашении

Индия приостановила переговоры с Канадой о торговом соглашении

Виктория Христова Сен 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индия приостановила переговоры с Канадой о торговом соглашении отключены 51 Просмотров

Индия приостановила переговоры с Канадой относительно торгового соглашения, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 19 сентября изданию Firstpost.

Индия приостановила переговоры с Канадой относительно торгового соглашения, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 19 сентября изданию Firstpost.

Гоял заявил, что торговые переговоры приостановлены. Индии необходимо убедиться, что стороны находятся «на одной волне» в экономическом и геополитическом смыслах.

Проблемы, дающие повод усомниться в этом, были озвучены на встрече премьер-министров двух стран Нарендрой Моди и Джастином Трюдо, напомнил Гоял. Пока торговый диалог между двумя странами поставлен на паузу.

Напомним, Канада отменила торговую миссию, которая должна была приехать в Индию для седьмого раунда переговоров. Канадский посол в Оттаве Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик.

18 сентября канадские власти сообщили о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Он подозревался в причастности к убийству лидера общины сикхов. Тот был застрелен двумя неизвестными на парковке перед храмом в июле 2023 года.

Индия в ответ заявила о высылке канадского дипломата.

 

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