Индия приостановила переговоры с Канадой о торговом соглашении

Индия приостановила переговоры с Канадой относительно торгового соглашения, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 19 сентября изданию Firstpost.

Индия приостановила переговоры с Канадой относительно торгового соглашения, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 19 сентября изданию Firstpost.

Гоял заявил, что торговые переговоры приостановлены. Индии необходимо убедиться, что стороны находятся «на одной волне» в экономическом и геополитическом смыслах.

Проблемы, дающие повод усомниться в этом, были озвучены на встрече премьер-министров двух стран Нарендрой Моди и Джастином Трюдо, напомнил Гоял. Пока торговый диалог между двумя странами поставлен на паузу.

Напомним, Канада отменила торговую миссию, которая должна была приехать в Индию для седьмого раунда переговоров. Канадский посол в Оттаве Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик.

18 сентября канадские власти сообщили о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Он подозревался в причастности к убийству лидера общины сикхов. Тот был застрелен двумя неизвестными на парковке перед храмом в июле 2023 года.

Индия в ответ заявила о высылке канадского дипломата.