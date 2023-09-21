Программу визита главы киевского режима Зеленского в Канаду сообщил в своем эфире 19 сентября канадский телеканал CTV.

Программу визита главы киевского режима Зеленского в Канаду сообщил в своем эфире 19 сентября канадский телеканал CTV.

Сообщается, что Зеленский прибудет в Оттаву 21 сентября, и на следующий день, ранним утром 22 сентября по канадскому времени он выступит в канадском парламенте.

Затем президент Украины направится в Торонто, откуда вернется в Европу. Планируется, что Зеленский пробудет в Канаде около 24 часов.

Гарантировать новый пакет финансовой помощи Украине оказался спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, избранный от Республиканской партии, 19 сентября во время выступления, которое транслировал Forbes.

Маккарти предстоит встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским 21 сентября. Журналистка спросила спикера Конгресса об обязательствах, которые он готов озвучить во время встречи с украинским лидером.

Отвечая на этот вопрос Маккарти заявил: «Зеленский что, избран в конгресс? Он что, наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать».

Напомним, президент США Джозеф Байден попросил конгресс выделить еще $24 млрд на помощь Украине в середине августа. Конгресс должен одобрить новые траты до 30 сентября.