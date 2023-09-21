Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Статистическое управление Канады сообщает, что коэффициент задолженности домашних хозяйств снизился

Статистическое управление Канады сообщает, что коэффициент задолженности домашних хозяйств снизился

Olga Ouspenski Сен 21, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Статистическое управление Канады сообщает, что коэффициент задолженности домашних хозяйств снизился отключены 42 Просмотров

Статистическое управление Канады сообщает, что сумма задолженности канадцев по отношению к тому, сколько они зарабатывают, снизилась во втором квартале, поскольку располагаемый доход значительно опередил рост долга, а спрос на ипотечные кредиты снизился.

Статистическое управление Канады сообщает, что сумма задолженности канадцев по отношению к тому, сколько они зарабатывают, снизилась во втором квартале, поскольку располагаемый доход значительно опередил рост долга, а спрос на ипотечные кредиты снизился.

Агентство сообщает, что доля задолженности на кредитном рынке домашних хозяйств в располагаемом доходе домашних хозяйств с учетом сезонных колебаний снизилась до 180,5% во втором квартале по сравнению с 184,2% в первом квартале этого года.

Другими словами, Статистическое управление Канады сообщает, что во втором квартале на каждый доллар располагаемого дохода домохозяйства приходился долг кредитного рынка в размере 1,81 доллара, по сравнению с 1,84 доллара в первые три месяца 2023 года.

Между тем, коэффициент обслуживания долга домохозяйств, измеряемый как общая сумма обязательных выплат основной суммы долга и процентов по задолженности на кредитном рынке в соотношении с располагаемым доходом домохозяйства, составил 14,79% в последнем квартале по сравнению с 14,90% в первом квартале, когда он достиг самого высокого уровня с 2019 года.

Эти меры были приняты после того, как с учетом сезонных колебаний объем заимствований на рынке кредитования домашних хозяйств сократился до 17,1 млрд долларов во втором квартале по сравнению с 20,4 млрд долларов в первом квартале, поскольку спрос на ипотечные кредиты упал до самого низкого уровня с 2005 года.

С учетом сезонных колебаний общий объем задолженности на кредитном рынке домашних хозяйств во втором квартале составил 2,86 трлн долларов, что на 0,6% больше, чем в первом квартале, в то время как задолженность по ипотечным кредитам составила 2,13 трлн долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*