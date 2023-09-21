Статистическое управление Канады сообщает, что коэффициент задолженности домашних хозяйств снизился

Статистическое управление Канады сообщает, что сумма задолженности канадцев по отношению к тому, сколько они зарабатывают, снизилась во втором квартале, поскольку располагаемый доход значительно опередил рост долга, а спрос на ипотечные кредиты снизился.

Статистическое управление Канады сообщает, что сумма задолженности канадцев по отношению к тому, сколько они зарабатывают, снизилась во втором квартале, поскольку располагаемый доход значительно опередил рост долга, а спрос на ипотечные кредиты снизился.

Агентство сообщает, что доля задолженности на кредитном рынке домашних хозяйств в располагаемом доходе домашних хозяйств с учетом сезонных колебаний снизилась до 180,5% во втором квартале по сравнению с 184,2% в первом квартале этого года.

Другими словами, Статистическое управление Канады сообщает, что во втором квартале на каждый доллар располагаемого дохода домохозяйства приходился долг кредитного рынка в размере 1,81 доллара, по сравнению с 1,84 доллара в первые три месяца 2023 года.

Между тем, коэффициент обслуживания долга домохозяйств, измеряемый как общая сумма обязательных выплат основной суммы долга и процентов по задолженности на кредитном рынке в соотношении с располагаемым доходом домохозяйства, составил 14,79% в последнем квартале по сравнению с 14,90% в первом квартале, когда он достиг самого высокого уровня с 2019 года.

Эти меры были приняты после того, как с учетом сезонных колебаний объем заимствований на рынке кредитования домашних хозяйств сократился до 17,1 млрд долларов во втором квартале по сравнению с 20,4 млрд долларов в первом квартале, поскольку спрос на ипотечные кредиты упал до самого низкого уровня с 2005 года.

С учетом сезонных колебаний общий объем задолженности на кредитном рынке домашних хозяйств во втором квартале составил 2,86 трлн долларов, что на 0,6% больше, чем в первом квартале, в то время как задолженность по ипотечным кредитам составила 2,13 трлн долларов.

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