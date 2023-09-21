Противостояние манифестантов за и против ЛГБТ в школах

Противники «гендерного равенства» и сторонники пропаганды ЛГБТ в школах прошли маршем по Монреалю, Оттаве и другим городам

В среду, 20 сентября, в Монреале, в столице Канады и в ряде других городовсостоялись демонстрации «за» и «против» «гендерного разнообразия». Такие же манифестации прошли и в других городах Канады.

В первой половине дня среды, 20 сентября, в Монреале и в Оттаве состоялись две демонстрации, посвящённые вопросам пола, половой идентификации, политики канадских школ, направленной на пропаганду «равенства всех половых ориентации» и прочих явлений с пока не устоявшейся, но уже давящей по всем фронтам идеологии «самоидентификации пола».

Обе манифестации буквально сошлись лицом к лицу в центре Монреаля и на Парламентском холме в Оттаве, и их участники обвиняли друг друга в пренебрежении интересами детей и в прочих грехах.

Гораздо более многочисленная демонстрация представляла движение «Миллион человек в марше за наших детей». Её участники протествовали против пропаганды гомосексуализма и «самоидентификации полов» в школах. Признавая право каждого человека на личный выбор, они осудили нынешние тенденции активной пропаганды этих явлений в школах. По мнению этих участников, такая политика нарушает права детей, и ведёт к тому, что обычный ребёнок вдруг по каким-то личным психологическим причинам может счесть, что он «транс».

Несколько участников подчеркнули в своих выступлениях, что они не против «трансгендеров», но это дело семьи и выбор каждого человека, а не дело школы, которая вместо обучения детей занимается не своим делом. Школа должна учить детей математике, языкам, географии, истории, наукам… Но не вбивать им в голову мысли о том, на самом ли деле ребёнок мальчик или же он девочка, случайно очутившаяся в теле мальчика.

Участники манифестации требовали оградить детей и подростков, с их неокрепшим мозгом от подобной пропаганды, которая приводит к необратимым последствиям.

Манифестанты выдвигали, казалось бы, простые и логичные требования — учителя имеют право называть детей именами, под которыми те фигируруют в списках учащихя (согласно современным веяниям, если ребёнок, записанный в списке под именем Майкл, как он фигурирует и в метрике, против мужского имени, учитель обязан называть его Мэри, если ученик требует его так звать. А если учитель нарушает это требование ребёнка, то он профнепригоден).

Любопытно, что в средствах массовой информации участники этой демонстрации преподносились либо, как “ульта-правые элементы”, либо, как “здравомыслящие граждане” – всё зависит от направленности издания.

Противостоящая демонстрация в Монреале насчитывала пару сотен человек, а в Оттаве около шестидесяти участников-активистов, которые радостно скандировали лозунг – «нет места ненависти (No space for hate). Они выступали за развитие духа самосознания и самоидентификации детей. Лидер Неодемократической партии Канады Джанет Синг принял участие в оттавской демонстрации, выступая за самоидентификацию детей в половом отношении. С другой стороны в манифестации принял участие Максим Бернье, лидер Народной партии Канады.

Такие же демонстрации состоялись в среду, 20 сентября, и в других канадских городах.

Силы охраны правпорядка разелили участников противостоящих манифестантов в Монреале и в Оттаве и не позволили перебранке перерасти в потасовку.