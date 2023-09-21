Канада выделит более $2 млрд на финансирование атомной энергетики в Румынии

Канада намерена выделить Румынии более $2 млрд для строительства двух ядерных реакторов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского правительства.

Канада намерена выделить Румынии более $2 млрд для строительства двух ядерных реакторов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского правительства.

В нем, в частности, указывается, что Канада планирует “поддержать румынскую энергетическую безопасность и действия по борьбе с изменением климата” путем выделения румынской компании Nuclearelectrica – национальному оператору АЭС в Чернаводэ – $2,2 млрд.

“Экспортное финансирование для поддержки наших румынских партнеров будет способствовать созданию новых рабочих мест и экономической активности в Канаде. Новые реакторы будут использовать канадскую технологию Candu для обеспечения населения чистой и надежной электроэнергией, поддерживая намерения Канады по обеспечению европейской энергетической безопасности. Канадский ядерный опыт будет продолжать играть важную роль, помогая миру сократить путь к чистому и безопасному энергетическому будущему”, – приводятся на портале слова министра энергетики и природных ресурсов страны Джонатана Уилкинсона.

Ожидается, что новые реакторы будут сооружены на единственной румынской АЭС в Чернаводэ, введенной в эксплуатацию в 1996 году. Сейчас там работают только два реактора установленной мощностью 700 мегаватт каждый, созданные по канадской технологии Candu. Они обеспечивают примерно 20% необходимой Румынии электроэнергии.

По оценке правительства Канады, сооружение новых ректоров “поддержит экономическую деятельность в атомном секторе Канады” и за его пределами, поможет Румынии отказаться от угольной энергетики к 2032 году, “раскроет потенциал Румынии как регионального центра безопасной энергетики”, одновременно обеспечивая поддержку Молдавии и Украины.

На прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер признал, что некоторые государства ЕС, импортирующие значительные объемы российских энергоносителей, не могут быстро отказаться от этих поставок. “Нельзя просить страну, которая в полной мере зависит от российского ископаемого топлива, сразу же отказаться от него, если это означает, что у ее граждан не будет электроснабжения или отопления в холодную зиму”, – отметил представитель Госдепартамента.