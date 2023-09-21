Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Amazon наймет 250 000 сезонных работников на праздники
amazon
Узнаваемое лого Амазона.

Amazon наймет 250 000 сезонных работников на праздники

Виктория Христова Сен 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Amazon наймет 250 000 сезонных работников на праздники отключены 40 Просмотров

Amazon.com Inc. планирует нанять 250 000 работников логистики. Это указывает на то, что интернет-магазин оптимистично настроен в отношении сезона праздничных покупок, который в противном случае может оказаться рядовым.

Amazon.com Inc. планирует нанять 250 000 работников логистики. Это указывает на то, что интернет-магазин оптимистично настроен в отношении сезона праздничных покупок, который в противном случае может оказаться рядовым.

Amazon также заявила, что повысит среднюю зарплату персонала логистики примерно до $20,5 в час, поскольку стремится нанимать и удерживать работников в условиях нехватки рабочей силы.

По данным Insider Intelligence, онлайн-продажи в Канаде в этом году вырастут на 9,3% до $1,14 трлн, что превысит общий темп роста розничных продаж.

Во вторник Target Corp. также объявила о планах нанять почти 100 000 сезонных рабочих, примерно столько же, сколько и год назад. Macy’s Inc. планирует нанять 38 000 сотрудников, что на 3 000 меньше, чем в 2022 году. Тем временем Почтовая служба объявила, что наймет 10 000 сезонных работников по сравнению с 28 000 годом ранее.

Amazon является вторым по величине частным работодателем в Канаде после Walmart Inc. По состоянию на конец июня в компании работало 1,46 млн человек по всему миру. Большинство из этих людей работают в крупном логистическом подразделении компании, в основном на складах, где хранятся и упаковываются товары.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*