Amazon наймет 250 000 сезонных работников на праздники

Amazon.com Inc. планирует нанять 250 000 работников логистики. Это указывает на то, что интернет-магазин оптимистично настроен в отношении сезона праздничных покупок, который в противном случае может оказаться рядовым.

Amazon.com Inc. планирует нанять 250 000 работников логистики. Это указывает на то, что интернет-магазин оптимистично настроен в отношении сезона праздничных покупок, который в противном случае может оказаться рядовым.

Amazon также заявила, что повысит среднюю зарплату персонала логистики примерно до $20,5 в час, поскольку стремится нанимать и удерживать работников в условиях нехватки рабочей силы.

По данным Insider Intelligence, онлайн-продажи в Канаде в этом году вырастут на 9,3% до $1,14 трлн, что превысит общий темп роста розничных продаж.

Во вторник Target Corp. также объявила о планах нанять почти 100 000 сезонных рабочих, примерно столько же, сколько и год назад. Macy’s Inc. планирует нанять 38 000 сотрудников, что на 3 000 меньше, чем в 2022 году. Тем временем Почтовая служба объявила, что наймет 10 000 сезонных работников по сравнению с 28 000 годом ранее.

Amazon является вторым по величине частным работодателем в Канаде после Walmart Inc. По состоянию на конец июня в компании работало 1,46 млн человек по всему миру. Большинство из этих людей работают в крупном логистическом подразделении компании, в основном на складах, где хранятся и упаковываются товары.