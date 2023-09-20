Илон Маск предупредил, что Х (бывший Твиттер) вот-вот станет платным

Хотя Илон Маск не назвал точный срок введения платных аккаунтов для всех пользователей, он предупредил, что сделано это будет в ближайшее время. Маск пояснил причины своего решения.

Илон Маск встретился с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху, и во время беседы двух известных лиц – политика и бизнесмена, Маск заявил, что в самое ближайшее время его платформа Х (известная ранее, как Твиттер) станет платной. Будет введена небольшая месячная плата для всех пользователей, причём дело за малым – в настоящее время в этой социальной сети ведётся программная подготовка и проверка нововведения. Как только процесс разработки будет завершён, месячная плата будет введена, и сделано это будет в ближайшее время – всё зависит от результатов обкатки новой версии.

Маск пояснил, что мера эта вынужденная. Направлена она на сокращение количества автоматических ботов, которые десятками тысяч, если не сотнями тысяч, подписываются на эту социальную сеть, общаются друг с другом, создавая видимость популярности основного аккаунта и, тем самым, обеспечивая основному аккаунту определённый заработок. Боты призваны также поддерживать тех или иных политиков, создавая видимость массовой их поддержки. А другие боты “поддерживают” продавцов определённых товаров, делая вид, что они (боты) – довольные покупатели.

По словам Маска, создание бота занимает сегодня секунды, практически ничего не стоит создателю (тот лишь приобретает специальную программу) и очень мешает как обычным пользователям, так и руководству компании. Введение небольшой месячной платы должно, по идее, решить проблему ботов. Для обычного пользования речь будет идти о смехотворной сумме (возможно, в пару долларов), но для создателей сети ботов в сотни поддельных аккаунтов, дело выльется в сотни и в тысячи долларов в месяц, что резко сократит участие мошенников.

Что касается цены, пока непонятно, как она будет установлена и как будет проводиться оплата. Если для жителя США или Европы два доллара действительно сумма маленькая, то для индусов или кубинцев она неподьёмна, да и для жителей бедных районов богатых стран такая сумма не столь уж незначительна.

Любопытно, что сам Илон Маск недавно признал, что Твиттер (Х) потерял с момента его приобретения год назад, примерно половину доходов от рекламы, что привело к росту долга Твиттера перед разными кредиторами. Пока платные аккаунты введены лишь для определенных (“синих”) аккаунтов, хозяева которых подтвердили свою личность.

Что случится после введения платного участия для всех подписчиков Х (Твитттера), остаётся лишь гадать. Но посмотрим на результаты в течение ближайших недель.