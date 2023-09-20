Самый старый мост Монреаля – мост Виктории

История самого первого моста через реку Святого Лаврентия, построенного в Монреале и соединившего остров с Южным берегом.

Мост Виктории в Монреале — это железнодорожный мост, который соединяет город Монреаль и южный берег реки Святого Лаврентия. Мост стал первым сооружением, соединяющим северный и южный берега реки, и в момент своего открытия был одним из самых величественных инженерных достижений своего времени.

Мост был построен самой первой и самой крупной железнодорожной компанией Канады, известной, как Grand Tronc, которая была создана государством и долгие годы была государственной компанией. Для архитекторов и инженеров, ответственных за постройку моста, он стал первым железнодорожным мостом в их работе, так как мост стал и первым железнодорожным мостом Канады. Строительство начинается в 1854 и завершается к началу 1860 года. Каждый день на стройке работали три тысячи человек, в основном, ирландские иммигранты. А так как в Монреале тогда проживали 85 тысяч человек, включая детей, то примерно каждый десятый житель работал на строительстве этого моста.

Мост торжественно открыл принц Уэлльский от имени свой матери, королевы Виктории, в честь которой он и был назван. А сообщение о церемонии было отправлено Королеве по только что протянутого по дну Атлантики первому телеграфному кабелю.

Во второй половине 19 века мост Виктория называли восьмым чудом света, что было логично – до него железнодоржных мостов такой длины в мире не было. Длина его над водным пространством – 1 800 метров, а общая длина – до трёх километров, и он полностью металличейский. Хотя сначала он был построен из железного чугуна с добавлением каменных структур, в конце 19 века постепенно структура была полностью заменена на стальную. За эти годы мост Виктории сыграл важную роль в экономике и развитии Канады, обеспечивая связь между Монреалем и другими частями страны, а также с США. Сегодня по мосту пролегают две железнодорожные колеи и есть полосы для автомобилей.

Мост Виктории остается важной транспортной артерией для Монреаля и одним из символов города. Он также является одним из объектов культурного наследия Канады.