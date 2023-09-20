Квебекская расистская история из прошлых лет
Напоминаем о смешной (или не очень смешной) история из 1954 года. В любом случае любопытная история с точки зрения сегодняшних реалий. Мир, всё-таки, меняется.
Итак, уроженка Ямайки Дороти Холтс (Dorothy Holtz) приезжает на учёбу в Квебек. Выбирает профессию бухгалтера. И учится в колледже города Шавиньян в районе Мориси (центр производства электроэнергии Канады на тот момент). Она негритянка.
А в неё влюбляется юный школьный учитель Майкл Хьюет (Michal Hewit). Он англофон, преподаёт в обычной средней школе). Дело молодое. Молодые за ручку подержались, в кино сходили, и поженились! Ба-бах!
Свадьба была летом, занятий в школе нет. Юный муж привёл жену в школу, мол, вот, смотри, вот тут я работаю, вот мой стол, вот тут класс.. И вдруг навстречу директор школы, господин Кей (Kaye). Увидел молодых и с ходу, не дав слова молвить: – Попрошу очистить помещение! Немедленно! И чтобы сомнений не оставалось, добавляет при всех: – Цветным лицам в нашу школу входить нельзя!
Молодожёны уходят, муж тут же увольняется и уезжает с женой на Ямайку. Потому что жена сказала, мол, или уезжаем немедля, или я одна уеду!
Оттуда, с Ямайки, учитель рассылает рабочие резюме по всей Канаде, наконец, получает приглашение в школу небольшого городка в Британской Колумбии. Едет на интервью, его берут на работу, жена приезжает к нему. Её встречает сам директор, заверяет в почтении, заодно извиняется за коллегу из Квебека. Ямайка тут же делает школе подарок – финансирует починку всех парт и других пособий, а заодно берёт шефство над городскими парками. Оказывается, папа девушки – известный ямайкский финансист-банкир. Но семейка держала всё в тайне, пока не поняла, что нормальные люди попались.
И стало юное семейство поживать и добра наживать. В предместьях Ванкувера.
История стала достоянием общественности. Журналисты спросили директора квебекской школы, не стыдно ли ему за то, что из-за его расизма Квебек потерял потенциального друга-миллионера.
Директор ответил (и это заявление в газетах было, это не выдумка): – Я не расист! И я против расовой дискриминации! Но межрасовые браки недопустимы, мы, учителя, обязаны ограждать наших белых детей от тлетворного влияния ужасающих примеров смешения белых людей с неграми. Поэтому я попросил её покинуть здание школы. Но я не грубил! А если бы муж этой дамы не уволился сам, я бы его уволил, но выходное пособие заплатил бы!
Так говорил директор школы в Квебеке, в 1954 году. А небольшой городок в Британской Колумбии стал жить-поживать и добра наживать. С финансовой подпоркой от ямайского финансового воротилы. Вот такие-то дела.
Все тупые. Идёшь по улице и думаешь один я что ли всё понимаю. Если бы меня оценили по достоинству то был бы миллионером. Перекрасится в черный цвет стал бы точно. Надоело телефоны продавать.
Вот ещё на тему расизма, на этот раз по отношению к коренным народам. Речь идёт о Джойс Эшакан, 37 лет, матери семерых детей, которая скончалась в больнице города Жольет. Перед смертью эта женщина явила пример невероятного самообладания – она сумела записать всё, что творилось в её палате и выложить видео в Интернет. К сожалению, она скончалась, так и не получив помощи.
Сегодня, 3 октября 2020 состоялся митинг в защиту прав погибшей. На ватмане или на кусках картона от упаковочных коробок было написано от руки: Justice for Joyce и Indigenous lives matter. На обороте, как и положено, эквивалент по-французски: Justice pour Joyce и Les vies autochtones comptent.