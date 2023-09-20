Квебекская расистская история из прошлых лет

Из истории расизма в Квебеке – занимательная и поучительная история из квебекской истории, бывало и такое.

Напоминаем о смешной (или не очень смешной) история из 1954 года. В любом случае любопытная история с точки зрения сегодняшних реалий. Мир, всё-таки, меняется.

Итак, уроженка Ямайки Дороти Холтс (Dorothy Holtz) приезжает на учёбу в Квебек. Выбирает профессию бухгалтера. И учится в колледже города Шавиньян в районе Мориси (центр производства электроэнергии Канады на тот момент). Она негритянка.

А в неё влюбляется юный школьный учитель Майкл Хьюет (Michal Hewit). Он англофон, преподаёт в обычной средней школе). Дело молодое. Молодые за ручку подержались, в кино сходили, и поженились! Ба-бах!

Свадьба была летом, занятий в школе нет. Юный муж привёл жену в школу, мол, вот, смотри, вот тут я работаю, вот мой стол, вот тут класс.. И вдруг навстречу директор школы, господин Кей (Kaye). Увидел молодых и с ходу, не дав слова молвить: – Попрошу очистить помещение! Немедленно! И чтобы сомнений не оставалось, добавляет при всех: – Цветным лицам в нашу школу входить нельзя!

Молодожёны уходят, муж тут же увольняется и уезжает с женой на Ямайку. Потому что жена сказала, мол, или уезжаем немедля, или я одна уеду!

Оттуда, с Ямайки, учитель рассылает рабочие резюме по всей Канаде, наконец, получает приглашение в школу небольшого городка в Британской Колумбии. Едет на интервью, его берут на работу, жена приезжает к нему. Её встречает сам директор, заверяет в почтении, заодно извиняется за коллегу из Квебека. Ямайка тут же делает школе подарок – финансирует починку всех парт и других пособий, а заодно берёт шефство над городскими парками. Оказывается, папа девушки – известный ямайкский финансист-банкир. Но семейка держала всё в тайне, пока не поняла, что нормальные люди попались.

И стало юное семейство поживать и добра наживать. В предместьях Ванкувера.

История стала достоянием общественности. Журналисты спросили директора квебекской школы, не стыдно ли ему за то, что из-за его расизма Квебек потерял потенциального друга-миллионера.

Директор ответил (и это заявление в газетах было, это не выдумка): – Я не расист! И я против расовой дискриминации! Но межрасовые браки недопустимы, мы, учителя, обязаны ограждать наших белых детей от тлетворного влияния ужасающих примеров смешения белых людей с неграми. Поэтому я попросил её покинуть здание школы. Но я не грубил! А если бы муж этой дамы не уволился сам, я бы его уволил, но выходное пособие заплатил бы!

Так говорил директор школы в Квебеке, в 1954 году. А небольшой городок в Британской Колумбии стал жить-поживать и добра наживать. С финансовой подпоркой от ямайского финансового воротилы. Вот такие-то дела.