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Новости Запад начинает все больше зависеть от Индии

Запад начинает все больше зависеть от Индии

Виктория Христова Сен 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Запад начинает все больше зависеть от Индии отключены 48 Просмотров

Страны Запада начинают все больше зависеть от Индии и не имеют достаточных возможностей для давления на нее.

Страны Запада начинают все больше зависеть от Индии и не имеют достаточных возможностей для давления на нее.

«Страны Запада все больше начинают зависеть от таких стран как Индия, потому что индийская экономика становится все сильнее, быстро развивается», — сказал эксперт

Международного института гуманитарно-политических исследований.

Кроме того он добавил, что Индия теперь может позволить себе «любой ответ на действия со стороны Запада».

По мнению Брутера,«Запад начинает побаиваться Индию», так как «не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление».

Напомним, ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по «определенным вопросам».

Канада обвинила Индию в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Она выслала индийского дипломата высокого ранга, в ответ Индия выслала из страны канадского дипломата.

 

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