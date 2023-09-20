Мультфильм якутской студии «Тундра» стал финалистом кинофестиваля в Канаде

Короткометражный мультфильм «Тымныы Оҕуhа» (Бык Холода) о мальчике, который мечтает стать скульптором по льду, вошел в число финалистов престижного кинофестиваля ImagineNATIVE Film + Media Arts.

Короткометражный мультфильм «Тымныы Оҕуhа» (Бык Холода) о мальчике, который мечтает стать скульптором по льду, вошел в число финалистов престижного кинофестиваля ImagineNATIVE Film + Media Arts.

Якутский анимационный фильм попал в число финалистов среди 70 других короткометражек со всего мира, сообщили в соцсетях студии анимации.

«Тымныы оҕуһа» — это добрая история про мальчика Айаала и старика Бүөккэ, которая происходит в маленькой якутской деревне.

Премьера мультфильма состоялась 12 апреля на Startup Tour — 2023 Creative TECH в Якутске. За эту работу ребята заняли второе место на российском конкурсе стартапов Startup Village фонда Сколково в Москве. Также получили приз зрительских симпатий в народном голосовании.

На создание мультфильма ушло около 9 месяцев, поделились создатели киностудии «Тундра» в интервью корреспонденту Ulus.Media. Производство обошлось в 5 млн, половину сумму покрыл грант Фонда поддержки местного кино «Синет Сахавуд».

24-й ежегодный фестиваль ImagineNATIVE Film + Media Arts, посвященный представлению коренных народов мира в кино + видео и аудио, цифровом + интерактивном искусстве посредством показов, выставок, специальных мероприятий и многого другого, – пройдет в Торонто с 17 по 22 октября 2023 года, а с 23 по 29 октября 2023 года перейдет на онлайн-трансляции и платформы iNdigital Space.

«Студия TUNDRA была создана в конце лета 2022 года. Все началось с идеи, которая была бы близка и понятна нашим детям. Тогда был набросан черновой вариант сценария, который впоследствии превратился в мультфильм «Тымныы Оҕуhа» («Бык холода»)», – поделилась директор по маркетингу студии «Тундра» Анна Борисова.

Над фильмом работали мастера 3D-анимации, художники, супервайзеры и другие специалисты. Режиссер – Александр Охлопков, который раньше работал арт-директором в проектах студий Universal, Disney, Paramount и Netflix, а также разрабатывал симуляции для трансляции запуска ракет NASA.