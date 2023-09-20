США установили рекорд импорта удобрений из России.

За первые семь месяцев 2023 года импорт российских удобрений в США был зафиксирован на уровне $944 млн. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году. Тогда за семь месяцев США импортировали российских удобрений на сумму $900 млн.

США установили рекорд по закупкам российских удобрений.

За первые семь месяцев 2023 года импорт российских удобрений в США был зафиксирован на уровне $944 млн. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году. Тогда за семь месяцев США импортировали российских удобрений на сумму $900 млн. В 2023 году Россия вышла на второе место по поставкам удобрений в США, уступив лишь Канаде. Северный сосед отправил в Соединенные Штаты удобрений на $2,8 млрд.

Далее идут Саудовская Аравия с поставками на сумму $484,4 млн, Израиль с $216 млн и Катар с $214,2. Однако общий объем импорта удобрений в США за первые семь месяцев 2023 года сократился на 22% и составил около $6 млрд.

Закупку российских удобрений нарастила до $151 млн Германия в первом полугодии 2023 года. Отмечается, что за первые шесть месяцев Германия закупила удобрений на $151 млн. Годом ранее в России немцы закупили удобрений на $45 млн.

Показатель 2023 года стал максимальным за все время наблюдений — с 2008 года. Он в полтора раза превзошел предыдущий рекорд — в 2016 году Германия закупила в России удобрений на $105 млн. В товарном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средними показателями последних пяти лет — до 361,5 тысяч тонн. Этот объем немного не дотянул до рекордного 2016 года, когда из России в Германию было поставлено 395 тысяч тонн удобрений.

В первом полугодии доля России в импорт удобрений в Германии удвоилась — до 14,6% в денежном и до 16,5% в товарном выражении. Россия поднялась с шестого на третье место в списке крупнейших поставщиков удобрений в Германию.

Первое и второе места делят между собой Бельгия и Нидерланды.