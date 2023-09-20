Ипотечная инфляция не должна сдерживать Банк

Логика кажется неумолимой. Повышая процентную ставку, Банк Канады вносит большой вклад в инфляцию, поскольку он также увеличивает выплаты по ипотечным кредитам. Таким образом, банк должен прекратить повышать свою ключевую ставку или даже подумать о ее снижении.

Логика кажется неумолимой. Повышая процентную ставку, Банк Канады вносит большой вклад в инфляцию, поскольку он также увеличивает выплаты по ипотечным кредитам. Таким образом, банк должен прекратить повышать свою ключевую ставку или даже подумать о ее снижении.

Этот последний залп по Банку Канады исходит от лидера новой демократической партии (НДП) Джагмита Сингха. В среду он сказал своим депутатам, собравшимся в Оттаве: “По мнению Банка Канады и Джастина Трюдо, повышение процентных ставок должно снизить инфляцию. В этом и заключается цель. Но теперь Банк Канады провоцирует инфляцию, с которой он должен бороться”.

Критика, хотя на самом деле правильная, ошибочна, по сути, по двум причинам : она игнорирует общее влияние денежно-кредитной политики Банка, особенно на цены на жилье, и игнорирует ограниченное по времени влияние ипотечной инфляции.

Во-первых, факты. Согласно данным Статистического управления Канады, в июле процентная ставка по ипотечным кредитам выросла на 30,6% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Из всех статей, способствующих инфляции, именно эта статья выросла сильнее всего в июле.

Без учета процентов по ипотечным кредитам инфляция в Канаде в июле составила бы не 3,3%, а 2,4 %.

Первый комментарий : это увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам на 30,6 % только за июль. Если брать среднее значение за последний год, то вместо этого увеличение составляет 20,6 %. А общая инфляция без учета процентов по ипотечным кредитам составила бы 4,8 %, что меньше, чем 5,3% в целом.

Конечно, влияние повышения ставок на ежемесячные платежи по ипотечным кредитам еще не закончилось. И это повышение очень повредит – или повредит – особенно новым владельцам, которые купили на пике рынка в 2021 и 2022 годах и взяли плавающую ставку.

По оценкам Банка Канады, к концу 2023 года повышение ставок затронет 47% ипотечных кредитов. А другая половина будет распределена в течение следующих трех лет, особенно среди домашних хозяйств, которые предусмотрительно выбрали фиксированную ставку.

Но, повысив процентные ставки, Банк также полностью остановил продолжающийся бум цен на жилье, что помогло радикально обуздать возможную инфляцию по ипотечным кредитам.

В период с июня 2020 года по июнь 2022 года, когда процентные ставки были на рекордно низком уровне, цены на существующую недвижимость в Канаде выросли в среднем на 44% (40,4% в Квебеке), согласно индексу Канадской ассоциации недвижимости.

Однако с июня 2022 года – то есть через четыре месяца после начала повышения процентных ставок – рост цен неуклонно замедлялся, даже перейдя на отрицательную территорию в октябре 2022 года. Настолько, что за последний год средняя цена в Канаде снизилась на 4,9% (3,4 % в Квебеке).

Повышение ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам рано или поздно прекратится. И в конечном итоге ставки снова упадут, когда инфляция будет взята под контроль. Это в середине 2024 года, в конце 2024 года, в начале 2025 года, позже ? Никто не может предсказать это точно.

Несомненно, что когда ставки упадут, проценты по ипотечным кредитам в конечном итоге тоже упадут, точно так же, как они выросли с повышением ставок. И тогда выплаты по ипотеке помогут снизить инфляцию. В долгосрочной перспективе, кстати, ипотечная инфляция тесно связана с инфляцией в целом.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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