В Канаде обсуждают требование правительства по стабилизации цен на продукты

Требование правительства Канады по стабилизации цен на продукты собрались обсудить главы крупнейших продуктовых сетей страны с кабинетом министров.

Требование правительства Канады по стабилизации цен на продукты собрались обсудить главы крупнейших продуктовых сетей страны с кабинетом министров.

От правительства на встречу с главами торговых сетей пришли вице-премьер-министр Христя Фриланд и министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. Поводом для встречи стал ультиматум премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он предложил придумать план по стабилизации цен, пригрозив, что иначе он рассмотрит «использование налоговых мер для восстановления стабильности цен на продукты, которую ожидают канадцы».

Трюдо предложил разработать план до Дня благодарения (9 октября). В ответ торговые сети заявили, что для стабилизации цен необходимы усилия не продавцов, а правительства.

«Вместо того, чтобы возлагать вину на тех, кто, по мнению экспертов, за это не отвечает, федеральное правительство должно посмотреть в зеркало. Правительство может предпринять ряд шагов, чтобы сделать продукты питания более доступными», — говорится в заявлении Совета по розничной торговле Канады, опубликованном на прошлой неделе.

По мнению представителей торговых сетей, причина высоких цен в увеличении затрат поставщиков. При этом продавцы утверждают, что делают всё от них зависящее, чтобы не допустить высоких цен.