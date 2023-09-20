МИД Канады выслал высокопоставленного индийского дипломата

Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране, заявила глава канадского МИД Мелани Джоли 18 сентября журналистам.

Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране, заявила глава канадского МИД Мелани Джоли 18 сентября журналистам.

«Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады», — заявила глава канадской дипломатии.

По мнению властей Канады, этот дипломат руководил разведкой Индии в стране.

Канадскому дипломату предложено покинуть Индию в течение пяти дней в ответ на высылку из Канады индийского дипломата, заявил МИД Индии 19 сентября.

Решение о высылке высокопоставленного канадского дипломата отражает озабоченность Индии тем, что канадские дипломаты вмешиваются в ее внутренние дела и замешаны в антииндийской деятельности.

Индийский МИД вызвал верховного комиссара Канады в Индии и проинформировал его о высылке канадского дипломата.

Напомним, глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Он попал под подозрение по делу об убийстве лидера общины сикхов в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара. Двое неизвестных в масках застрелили его на парковке возле храма.