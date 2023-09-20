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Новости МИД Канады выслал высокопоставленного индийского дипломата
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

МИД Канады выслал высокопоставленного индийского дипломата

Виктория Христова Сен 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи МИД Канады выслал высокопоставленного индийского дипломата отключены 43 Просмотров

Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране, заявила глава канадского МИД Мелани Джоли 18 сентября журналистам.

Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране, заявила глава канадского МИД Мелани Джоли 18 сентября журналистам.

«Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады», — заявила глава канадской дипломатии.

По мнению властей Канады, этот дипломат руководил разведкой Индии в стране.

Канадскому дипломату предложено покинуть Индию в течение пяти дней в ответ на высылку из Канады индийского дипломата, заявил МИД Индии 19 сентября.

Решение о высылке высокопоставленного канадского дипломата отражает озабоченность Индии тем, что канадские дипломаты вмешиваются в ее внутренние дела и замешаны в антииндийской деятельности.

Индийский МИД вызвал верховного комиссара Канады в Индии и проинформировал его о высылке канадского дипломата.

Напомним, глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Он попал под подозрение по делу об убийстве лидера общины сикхов в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара. Двое неизвестных в масках застрелили его на парковке возле храма.

 

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