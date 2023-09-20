Пастор «Конвоя свободы» в Канаде рассказал о пытках в тюрьме

Пастор из Калгари Артур Павловский был осужден на 60-дневное заключение в тюрьме за проповеди дальнобойщикам во время их протестов в начале 2022 года.

Пастор из Калгари Артур Павловский был осужден на 60-дневное заключение в тюрьме за проповеди дальнобойщикам во время их протестов в начале 2022 года.

Судья дал пастору 60 дней, но решил зачесть Павловскому уже отбытый срок. Павловский был обвинен и признан виновным в причинении вреда и нарушении условий освобождения после того, как он проповедовал дальнобойщикам «Конвоя свободы» во время блокады границы в Куттсе в феврале 2022 года.

В июле Павловский рассказал The Post Millennial, что во время заключения ему пришлось пережить значительные трудности.

«Канадская королевская конная полиция допрашивала меня часами, затем догола раздели и доставили в тюрьму, где поместили в одиночную камеру. На следующий день меня поместили в металлическую клетку, хотите верьте, хотите нет. А потом меня перевели из одной одиночной камеры с кроватью в другую, бросили на бетон, без туалета и без воды. И это продолжалось 45 дней», — сообщил пастор журналистам.

Павловский также утверждал, что ему «отказали в доступе» к адвокатам перед отправкой в тюрьму строгого режима в Эдмонтоне, «в место, где обитают самые опасные террористы».

Полицейская служба Калгари пять раз арестовывала Павловского за то, что он продолжал проповедовать дальнобойщикам вопреки постановлению суда. Однажды он произнес проповедь посреди шоссе.

Напомним, противостояние Павловского с властями Канады началось тогда, когда он отказался навязывать прихожанам своей церкви ношение масок. Вирусным стал ролик, когда он выставил из своей церкви полицию, назвав их фашистами, когда они явились закрывать церковь прямо во время пасхальной службы (на тот момент богослужения были запрещены под предлогом COVID-19).