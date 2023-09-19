Как работают мошенники при продаже-покупке дров для обогрева домов

Схема обычная, мошенников всё больше, покупать приглянувшийся товар надо всё более осторожно. Особенно, если речь о покупке через Интернет.

Газета Journal de Montréal опубликовала статью-предупреждение о мошенничестве при покупке дров в Квебеке. Оказывается, даже в этом сегменте рынка надо проявлять большую осторожность.

Как действуют мошенники? Простой и классический уже способ:

Хозяин дома, отапливаемого дровами (а таких жилищ в Квебеке достаточно много – особенно речь об отдельных небольших домах) собирается купить дрова к грядущему отопительному сезону. Ему нужно десять больших “связок”, причём, будучи человеком с опытом, владелец дома предпочитает древесину клёна, который лучше горит, даёт меньше дыма и больше жара.

В Интернете покупатель находит привлекательное предложение – 100 долларов за “связку дров”. Так как обычная цена на рынке – 125-130 долларов, то объявление выглядит привлекательно. (на иллюстрации – стандартная связка дров по цене 129 долларов, продаваемой в магазине Rona).

Потенциальный покупатель пишет продавцу. Если покупатель достаточно осторожен, он даже проверяет профиль продавца, смотрит фотографии товара, читает восторженные отзывы счастливых покупателей.

Покупатель и продавец приходят к соглашению. Продавец вежливо просит оплатить половину товара авансом (500 долларов), а остальное он готов принять после поставки дров. Уточняется дата поставки, какие-то иные детали.

Покупатель оплачивает 50% стоимости и… дальше он будет долго и безнадёжно ждать грузовичок с дровами.

Классическая и простая схема. Но она действует! На Фейсбуке, на Kijiji, на локальных сайтах продажи товаров для жителей сельских районов и т.д. При более внимательном анализе профиля продавца-мошенника выясняется, что фотографии были взяты с сайта профессиональных поставщиков дров (проще говоря – были украдены и выданы за свои), отзывы, разумеется, публикуются самими же мошенниками.

Есть ещё один вариант мошенничества – дрова доставляются на место, сгружаются валом, а когда покупатель укладывает поленницу, он вдруг убеждается, что ему всучили не 10, а 7-8 связок дров. Прибыль у мошенников не такая уж большая, но и не мизерная, так как продают они не кленовую древесину, а дерево гораздо худших сортов для отопления, которое стоит долларов 60-70 за связку.

К сожалению, мошенники наносят ущерб не только доверчивым покупателям, но и честным коммерсантам – те же продают дрова по цене 125-130 долларов за связку, а покупатели воспринимают эти цены, как цены с большой накруткой.

Как избежать обмана? Советы от газеты достаточно просты и, опять же, классические: Во-первых, платите всегда безналичным переводом. Вор не любит оставлять следы. Не платите наличными, не платите криптовалютой. Берите стандартную расписку. Не платите задаток – если у “продавца” нет денег на бензин для доставки товара, то ему и доверять смысла нет. Платите после получения товара. До разгрузки осмотрите доставленный груз и не поленитесь посчитать количество связок дров. Разумеется, убедитесь, что сгружены все дрова. Что касается вида древесины – потрудитесь найти образцы разных видов и сверить соответствие товара при получении дров. Ну, и подумайте о связи – если продавец не даёт номер своего телефона, общается только личными соообщениями в соц.сетях, не указывают адрес и т.д. – это чёткий признак мошенничества.

Разумеется, все меры предосторожности излишни (за исключением оплаты безналом) при работе с известными, солидными продавцами, зарекомендовшими себя многолетней работой на рынке. Но и платить им придётся больше, а не 100 долларов за связку. Зато надёжно.