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Экономика Бизнес Даже при покупке дров надо опасаться мошенников
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Стандартная связка дров. Фото с сайта rona.ca.

Даже при покупке дров надо опасаться мошенников

Megan Jorgensen Сен 19, 2023 Бизнес, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Финансы Оставить комментарий 94 Просмотров

Как работают мошенники при продаже-покупке дров для обогрева домов

Схема обычная, мошенников всё больше,  покупать приглянувшийся товар надо всё более осторожно. Особенно, если речь о покупке через Интернет.

Газета Journal de Montréal опубликовала статью-предупреждение о мошенничестве при покупке дров в Квебеке. Оказывается, даже в этом сегменте рынка надо проявлять большую осторожность.

Как действуют мошенники? Простой и классический уже способ:

Хозяин дома, отапливаемого дровами (а таких жилищ в Квебеке достаточно много – особенно речь об отдельных небольших домах) собирается купить дрова к грядущему отопительному сезону. Ему нужно десять больших “связок”, причём, будучи человеком с опытом, владелец дома предпочитает древесину клёна, который лучше горит, даёт меньше дыма и больше жара.

В Интернете покупатель находит привлекательное предложение – 100 долларов за “связку дров”. Так как обычная цена на рынке – 125-130 долларов, то объявление выглядит привлекательно. (на иллюстрации – стандартная связка дров по цене 129 долларов, продаваемой в магазине Rona).

Потенциальный покупатель пишет продавцу. Если покупатель достаточно осторожен, он даже проверяет профиль продавца, смотрит фотографии товара, читает восторженные отзывы счастливых покупателей.

Покупатель и продавец приходят к соглашению. Продавец вежливо просит оплатить половину товара авансом (500 долларов), а остальное он готов принять после поставки дров. Уточняется дата поставки, какие-то иные детали.

Покупатель оплачивает 50% стоимости и… дальше он будет долго и безнадёжно ждать грузовичок с дровами.

Классическая и простая схема. Но она действует! На Фейсбуке, на Kijiji, на локальных сайтах продажи товаров для жителей сельских районов и т.д. При более внимательном анализе профиля продавца-мошенника выясняется, что фотографии были взяты с сайта профессиональных поставщиков дров (проще говоря – были украдены и выданы за свои), отзывы, разумеется, публикуются самими же мошенниками.

Есть ещё один вариант мошенничества – дрова доставляются на место, сгружаются валом, а когда покупатель укладывает поленницу, он вдруг убеждается, что ему всучили не 10, а 7-8 связок дров. Прибыль у мошенников не такая уж большая, но и не мизерная, так как продают они не кленовую древесину, а дерево гораздо худших сортов для отопления, которое стоит долларов 60-70 за связку.

К сожалению, мошенники наносят ущерб не только доверчивым покупателям, но и честным коммерсантам – те же продают дрова по цене 125-130 долларов за связку, а покупатели воспринимают эти цены, как цены с большой накруткой.

Как избежать обмана? Советы от газеты достаточно просты и, опять же, классические: Во-первых, платите всегда безналичным переводом. Вор не любит оставлять следы. Не платите наличными, не платите криптовалютой. Берите стандартную расписку. Не платите задаток – если у “продавца” нет денег на бензин для доставки товара, то ему и доверять смысла нет. Платите после получения товара. До разгрузки осмотрите доставленный груз и не поленитесь посчитать количество связок дров. Разумеется, убедитесь, что сгружены все дрова. Что касается вида древесины – потрудитесь найти образцы разных видов и сверить соответствие товара при получении дров. Ну, и подумайте о связи – если продавец не даёт номер своего телефона, общается только личными соообщениями в соц.сетях, не указывают адрес и т.д. – это чёткий признак мошенничества.

Разумеется, все меры предосторожности излишни (за исключением оплаты безналом) при работе с известными, солидными продавцами, зарекомендовшими себя многолетней работой на рынке. Но и платить им придётся больше, а не 100 долларов за связку. Зато надёжно.

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