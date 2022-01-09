Чтиво выходного дня: Жанне Д’Арк – 560 лет!

Жанна Д’Арк – Национальная героиня Франции. Женщина-полководец. Одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Осуждена как еретичка и сожжена на костре.

Жанна Д’Арк – Национальная героиня Франции. Женщина-полководец. Одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии реабилитирована причислена католической церковью к лику святых, канонизирована.

Жанна Д’Арк родилась 6 января 1412 года в деревне Домреми, Франция. В подростковом возрасте, примерно в двенадцать лет начала слышать голоса. Сама Жанна считала, что с ней говорят Святые Катерина, Маргарита и Михаил Архангел. Голоса сообщили ей, что мир во Франции поможет установить именно она, с помощью наследника престола дофина Карла.

В ту пору во многих территориях Франции правили бургундцы, группа дворян, объединившаяся с англичанами для захвата власти над Францией. В народе росли слухи о деве-спасительнице, и несмотря на неверие придворных, юная пастушка с мечом добилась встречи с Карлом.

Ей удалось убедить Карла, что она приведет его войска к победе, а веру в свое предназначение ей помогала удерживать молитва. Французские воины, вдохновленные Жанной, пошли за ней и победили. Англичане оказались разгромлены, дофин коронован в Карла VII, а Жанну в честь освобождения Орлеана окрестили Орлеанской девой.

Цель Карла достигнута, он стал королем. И дальнейшая поддержка Жанны не входила в его планы. Тратить деньги на содержание войск ему не хотелось. Французская армия стала нести поражения, и Жанна попала в плен к бургундцам. Король оказался предателем.

Расправиться с Жанной решили, обвинив ее в колдовстве, поскольку дар предсказаний юной девы пугал священников и судей, которые поддерживали англичан и бургундцев. На судебном разбирательстве Жанна оказалась смела и независима, но ее признали виновной во всех грехах и приговорили к смерти на костре.

Жанна Д’Арк 30 мая 1431 года прилюдно сожжена на рыночной площади в Руане. На этот момент ей исполнилось всего девятнадцать лет. Только в 1455 году король пересмотрел дело и признал вину сфабрикованной. Назначена папская комиссия, которая опровергла каждый пункт обвинений и признала, что казнь Жанны д’Арк состоялась несправедливо.

Католическая церковь в 1920 году объявила Жанну святой. Память о ней отмечают 30 мая.