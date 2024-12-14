Запрет правительства Лего на публичную молитву: эксперты-юристы бьют тревогу

Когда премьер-министр Квебека Франсуа Лего публично пообещал положить конец молитвам в общественных местах, он сказал, что может еще раз обратиться к редкому юридическому инструменту, чтобы закрепить эту меру в законе.

Это называется “оговорка о непризнании”, и она может быть использована для защиты законов от судебных исков в связи с нарушениями основных прав.

Эксперты-юристы говорят, что растущая тенденция премьеров провинций использовать ее, однако, вызывает беспокойство и противоречит Хартии прав и свобод.

“Оговорка “несмотря ни на что” должна использоваться только в случае чрезвычайной ситуации, связанной с очень важными вопросами. Вы же не можете использовать это просто так, ради забавы, просто чтобы набрать какие-то политические очки, верно? И это то, что мы наблюдаем прямо сейчас”, – сказал Фредерик Берар, юрист по конституционному праву и партнер GBM Lawyers, в интервью.

Лего сделал неожиданные комментарии о молитве в прошлую пятницу, в последний день осенней законодательной сессии, отреагировав на сообщение La Presse о том, что в средней школе к северу от Монреаля разрешено молиться в классах и коридорах, а также о срыве мероприятия, посвященного инфекциям, передающимся половым путем, и профилактике беременности.

“Есть учителя, которые привносят исламистские религиозные концепции в школы Квебека”, – сказал он журналистам в Квебеке. “Я определенно не потерплю этого. Мы не хотим этого в Квебеке”.

Премьер-министр пошел еще дальше, заявив, что он обещает также запретить молитвы в общественных местах, таких как парки и улицы, и что его правительство “рассматривает все возможности, включая использование оговорки “несмотря ни на что”.

По словам Берара, у премьера не будет иного выбора, кроме как сослаться на пункт “Несмотря ни на что”, поскольку прямой запрет на молитву в парках был бы “явным нарушением свободы вероисповедания” и был бы отменен судами.

Угроза использовать статью 33 Конституции, чтобы квалифицировать это как преступление, противоречит верховенству закона, по словам Берара, который обеспокоен “политиками, которые играют с [этим] так, как будто это не имеет последствий”.

“Это должно быть серьезное дело. Нам нужно что-то вроде чрезвычайной ситуации. Нам нужно что-то настоящее, что-то очень серьезное. А мы этого здесь не видим. И, честно говоря, это позор”, – сказал Берар, также преподаватель юридического факультета Монреальского университета.

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