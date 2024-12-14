В ист-энде Монреаля раздались выстрелы после конфликта из-за буксировщиков автомобилей

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 9:45 вечера о выстрелах, которые были слышны на Форсайт-стрит недалеко от бульвара Трехсотлетия.
“Подозреваемый произвел по меньшей мере один выстрел в направлении жертвы”, – сказал Энтони Дорелас, представитель полиции Монреаля.
Вскоре после этого был арестован 39-летний мужчина.
Ему могут быть предъявлены обвинения в нападении с применением оружия и в стрельбе из огнестрельного оружия.
19-летнему подростку была оказана медицинская помощь на месте происшествия в связи с нервным потрясением, но сообщений о травмах не поступало.
Следователи находятся на месте, чтобы установить причины стрельбы.
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