Лонгей планирует повысить налог на недвижимость в 2025 году на 3,2%, что выше, чем в Монреале и Лавале

Жители Лонгея столкнутся с повышением налога на недвижимость в 2025 году, при этом средний рост составит 3,2 процента по сравнению с 2024 годом.

“Короче говоря, чтобы достичь сбалансированного бюджета к 2025 году, мы решили свести количество сотрудников к минимуму, зарезервировав места только для приоритетных секторов, и оптимизировать некоторые услуги, особенно те, которые связаны с мероприятиями”, – сказала мэр Лонгея Катрин Фурнье.

Мэр отметил, что средний рост на одно домохозяйство на 3,2% немного ниже среднемесячного уровня инфляции в Большом Монреале, который составляет 3,5%.

“Влияние новой системы оценки также будет распространяться на три года, чтобы избежать чрезмерных колебаний в зависимости от района и типа рынка, на котором расположена ваша недвижимость”, – добавил мэр.

Однако повышение налога на недвижимость в Лонгее в 2025 году остается выше, чем в Монреале на 2,2 процента и Лавале на 1,9 процента.

Власти города Лонгей заявили, что, “столкнувшись с экономической реальностью, которая остается сложной”, они включили в бюджет дополнительные 28,8 миллиона долларов на услуги, предоставляемые своим гражданам, по сравнению с предыдущим годом.

Город выделит 102,7 миллиона долларов на такие услуги, как уборка снега, содержание дорог и парков, сбор и транспортировка отходов, а также системы водоснабжения и канализации.

Он также выделит 48,5 миллиона долларов на досуговые и культурные мероприятия, в том числе на аренах, в бассейнах и парках, а также на другие услуги.

Мэр Лаваля Стефан Бауэр ограничил налоговую ставку вышеупомянутыми 1,9 процентами для бюджета на 2025 год, который был представлен на прошлой неделе, заявив, что он сделал это, несмотря на “сложные инфляционные условия”.

Городские власти заявили, что им удалось сохранить этот показатель на низком уровне, заморозив прием на работу новых сотрудников.

“Столкнувшись с финансовым давлением, с которым сотрудникам Лаваля приходится сталкиваться ежедневно, мы действовали ответственно и эффективно”, – сказал Бойер.

“Это бюджетное мероприятие было разработано с очень конкретной целью: ограничить финансовые последствия для жителей Лаваля, гарантируя при этом, что каждый доллар будет использован правильным образом”.

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