Финансовая неопределенность для домохозяйств Квебека в 2025 году

Несмотря на снижение инфляции и процентных ставок в прошлом году, личные финансы остаются сложными для многих домохозяйств Квебека. Что нас ждет в 2025 году ?

Бенуа Дюроше, директор и старший экономист движения Дежарден, ожидает, что инфляция в следующем году останется на уровне около 2%. « Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что не все компоненты инфляции нормализованы»,-предупреждает он.

Таким образом, общая инфляция в Квебеке с октября 2023 года по октябрь 2024 года составляет 1,6%, но, по данным Института статистики Квебека, в жилищном секторе она превышает 5%. Арендная плата за этот период выросла на 7,4%. Что касается продуктов питания, инфляция составила всего 1,1 %, но потребители по-прежнему ощущают рост цен за последние несколько лет. “Замедление инфляции означает, что цены растут медленнее, а не снижаются», – напоминает экономист.

Последний также прогнозирует, что Банк Канады проведет несколько последовательных снижений своей основной ключевой ставки на четверть процентного пункта к концу 2025 года. Она объявит о своем следующем решении 11 декабря.

Снижение напряженности на рынке жилья не предусмотрено в планах на 2025 год. Дежарден ожидает, что административный Жилищный суд предложит еще более высокий уровень повышения арендной платы в 2025 году. В прошлом году его рекомендация для неотапливаемого жилья составила 4 %.

Также не стоит ожидать никакого отката со стороны рынка жилой недвижимости. « Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому не следует ожидать снижения цен», – объясняет Шанталь Рутье, заместитель директора по анализу и управлению данными в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ). Согласно данным, полученным Ассоциацией, в октябре 2024 года количество продаж домов на одну семью и кондоминиумов было на 13% и 16% выше, чем годом ранее, соответственно. Средняя цена на эти объекты недвижимости выросла на 7% для домов и на 4 % для кондоминиумов.

Снижение ставок также помогает тем, кто должен повторно оформить ипотеку. « Однако многие владельцы в 2025 году возобновят кредит, выданный в те годы, когда ставки были очень низкими, поэтому они все равно столкнутся с ростом», – уточняет Шанталь Рутье. По иронии судьбы, более низкие ставки увеличивают количество домохозяйств, желающих приобрести недвижимость, что способствует росту цен.

Планирование, оружие против неопределенности

Управление своими финансами в таких условиях остается проблемой для многих домашних хозяйств. “Недвижимость и инфляция останутся двумя основными темами личных финансов в ближайшие несколько лет», – считает специалист по финансовому планированию и обозреватель Фабьен майор.

Недвижимость составляет значительную часть семейного имущества нескольких домохозяйств, и способ ее распоряжения требует тщательного планирования, особенно в преддверии выхода на пенсию. Мы не можем просто провести быстрый расчет, основанный на цене, по которой мы купили наш дом, и его текущей стоимости. « Мы должны учитывать стоимость переезда, образ жизни, который мы хотим поддерживать на пенсии, уровень наших пенсионных накоплений и т. д.,-говорит майор. Самое главное-разработать конкретные сценарии и принять решение со всей информированностью” »

Он добавляет, что инфляции не потребуется много времени, чтобы вернуться к беспорядкам, будь то из-за проблем с поставками, которые создают дефицит, или из-за политической напряженности. Например, если возвращение Дональда Трампа к власти приведет к торговой тарифной войне, цены могут быстро снова начать расти.

« В таком контексте индексация пенсионных доходов в рамках государственных программ становится очень важной», – отмечает специалист по финансовому планированию. Пособия по страхованию по старости увеличились на 2% в 2024 году, но, как ожидается, не изменятся в течение первого квартала 2025 года. В 2022 году федеральное правительство также увеличило пособия пенсионерам в возрасте 75 лет и старше на 10%. Что касается плана аннуитетов Квебека, то в январе некоторые аннуитеты будут увеличены на 2,6%, включая пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

« Самое важное перед лицом неопределенности-это потратить некоторое время на планирование своих финансов, – советует Фабьен майор. Это то, что дает наилучшие результаты” »

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