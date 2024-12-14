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Новости Ведущая новостей CTV Муцуми Такахаси будет названа почетным гражданином Монреаля
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Ведущая новостей CTV Муцуми Такахаси будет названа почетным гражданином Монреаля

Степан Артемьевский Дек 14, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Ведущая новостей CTV Муцуми Такахаси будет названа почетным гражданином Монреаля отключены 1 Просмотров

Такахаши получит высокую награду на церемонии в мэрии, где она также подпишет Золотую книгу.

 

Город присуждает звание почетного гражданина людям, которые “своими действиями, искусством и целеустремленностью улучшили благосостояние жителей Монреаля”.

Она присоединяется к длинному списку известных личностей, удостоенных этой чести, включая Роджера Тибо и Тео Ваутерса в 2023 году за то, что они стали первой однополой парой, вступившей в гражданский союз в Канаде, и известного писателя Мордехая Ричлера в 2015 году.

Такахаси известна на монреальском телевидении уже более 40 лет и была официально признана Национальной ассамблеей Квебека за ее вклад в журналистику и развитие общества.

Родившаяся в Широиси, Япония, она была награждена орденом Канады в 2018 году и работает судьей по гражданству, председательствуя на церемониях приведения к присяге новых канадцев.

В 1982 году она начала работать репортером новостей на CFCF 12 — ныне CTV News Montreal — и четыре года спустя заняла свое место ведущей.

В настоящее время она ведет выпуски новостей по будням в 18:00.

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