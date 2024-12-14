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Новости В Мире Канада планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов в проект первой атомной электростанции в Польше
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Канада планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов в проект первой атомной электростанции в Польше

Степан Артемьевский Дек 14, 2024 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов в проект первой атомной электростанции в Польше отключены 1 Просмотров

Компания “Польские атомные электростанции” (Polskie Elektrownie Jądrowe) сообщила о получении намерений от канадского агентства Export Development Canada на сумму до 2,02 миллиарда канадских долларов (1,45 миллиарда долларов США), которое потенциально поддержит проект первой атомной станции в Польше.

 

Это письмо направлено на поддержку поставок товаров и услуг от канадских компаний, и его реализация зависит от успешной проверки и одобрения кредита.

Westinghouse, совместно принадлежащая канадским компаниям Brookfield и Cameco, отметила важность данного документа, который упростит процесс.

Данное финансирование свидетельствует о роли Канады в поддержке Европы в обеспечении и диверсификации её энергетики, а также поможет развивать национальные цепочки поставок для строительства атомных станций в Северной Америке.

Премьер-министр PEJ Петр Пиела добавил, что сотрудничество с экспортно-кредитными агентствами будет ключевым для финансирования проекта в Померании.

В прошлом году Польша выбрала технологию Westinghouse AP1000 для своей атомной программы.

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