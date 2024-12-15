С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая (англ. Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Не стоит путать его с другой датой — Международным днём чая, установленным ООН в 2019 году.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря, по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

В этот день отмечается память пророка Аввакума — восьмого из двенадцати малых пророков. На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

15 декабря 1762 года Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами. Для этого был издан манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах» призывал иностранных подданных переселяться в Россию.

15 декабря 1875 года в парижском «Журнале воспитания и развлечения» («Magasin d’éducation et de récréation»), предназначенном для молодежной аудитории, закончилась публикация одного из лучших романов Жюля Верна «Таинственный остров» (фр. L’Île mystérieuse). Сам журнал издавал французский писатель Пьер-Жюль Этцель, а иллюстратором романа был Жюль-Декарт Фера.

15 декабря 1966 года французский астроном Одуэн Дольфус наблюдал спутник Сатурна, который назвал Янусом (лат. Janus). Три дня спустя Ричард Уокер также наблюдал объект на той же орбите. В тот момент предполагалось, что это один и тот же спутник.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.