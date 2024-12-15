В Канаде эвтаназия стала причиной каждой двадцатой смерти

В 2023 году в Канаде 15 300 человек выбрали эвтаназию, что составляет 4,7% всех летальных исходов в стране, согласно отчету Министерства здравоохранения, который приводит Би-би-си.

Почти все (96%) из тех, кто запросил эвтаназию, имели прогнозируемую естественную смерть. Для оставшихся 4% ее предоставили из-за затяжного заболевания, хотя их смерть не считалась неизбежной.

Средний возраст людей, запросивших такую помощь, составил 77 лет, а рак был наиболее распространенным заболеванием среди них.

Около 96% людей, получивших эвтаназию, определяют себя как белые, что соответствует 70% населения Канады. Причины такого расового дисбаланса остаются неясными.

Эвтаназия была легализована в Канаде в 2016 году и с тех пор становится все более востребованной. Ранее прирост наблюдался на уровне 31%, но в 2023 году он сократился до 16%. В Министерстве здравоохранения пока не могут объяснить это снижение.

Канада — одна из немногих стран, легализовавших эвтаназию в последнем десятилетии наряду с Австралией, Новой Зеландией, Испанией и Австрией. Законодатели Канады сейчас работают над расширением доступа к эвтаназии для лиц с психическими расстройствами.

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