Четвертая полоса движения на мосту Иль-о-Тур будет закрыта до 2025 года

MTQ надеялась открыть четвертую полосу движения до конца 2024 года, но “некоторые балки моста в секторе Сенневиль продолжают разрушаться”, – говорится в пресс-релизе MTQ.
“Таким образом, прежде чем можно будет безопасно открыть еще одну полосу движения, работы по укреплению, которые ведутся с прошлого лета, должны быть продолжены”, – говорится в пресс-релизе министерства транспорта во вторник.
Министерство заявило, что старается открыть четвертую полосу движения как можно быстрее, но из-за сложной работы требуется задержка.
В часы пик будут открыты две полосы движения в одном направлении и одна полоса движения в другом. Действуют скидки на проезд в общественном транспорте на острове и за его пределами.
MTQ ожидает, что четвертая полоса будет открыта к концу зимы.
В 2018 году Квебек объявил о строительстве нового моста Иль-о-Тур. Строительство нового моста продолжается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.