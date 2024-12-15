Cohere намерена построить в Канаде центр обработки данных на основе ИИ

Cohere намерена построить в Канаде центр обработки данных на основе искусственного интеллекта стоимостью несколько миллиардов долларов.

Согласно информации, канадское правительство планирует инвестировать до 240 миллионов канадских долларов в будущий ИИ-центр.

Данное финансирование будет осуществляться в рамках стратегии «Canadian Sovereign AI Compute Strategy», целью которой является создание инфраструктуры для ИИ в стране с общим бюджетом около 2 миллиардов долларов. Ожидается, что центр Cohere начнет свою работу в 2025 году.

Министр финансов Христя Фриланд отметила, что государственные вложения соединятся с частными инвестициями в многомиллиардном объеме, что приведет к созданию вычислительных мощностей и высококвалифицированных рабочих мест с достойной оплатой.

Среди инвесторов присутствуют Nvidia, Cisco Systems, Oracle, монреальская Inovia Capital и пенсионный фонд PSP Investments.

В качестве партнера по строительству ИИ-центра Cohere выступит облачная компания CoreWeave.

Cohere, канадская ИИ-компания, основанная в 2019 году, фокусируется на разработке решений в области ИИ для бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.