Чтиво выходного дня: Откуда пошла наша родня?

После свадьбы у людей появляются новые родственники – свойственники. Это люди не связанные узами кровного характера, относящиеся к семейно-правовой связи, которые появились из брака одного из родственников).

Названия для свойственников в русском языке идут из глубокой древности и были придуманы еще несколько тысяч лет назад. Причем, придуман предком русского языка, которым, как и у многих других языков, является праиндоевропейский язык. Поэтому происхождение этих слов в значительной степени окончательно еще не выяснено.

Слово «муж» в русском языке использовалось первоначально в значении «взрослый мужчина». Оно имеет ту же индоевропейскую основу, которая является названием человека. Древне-индийское «mаnu» – человек («man» – думать, мыслить; то есть способностью мыслить человек якобы отличается от животных). Аналогично немецкое «mann», английское «man».

Слово «жена» имеет общеиндоевропейский корень «gen» (род; рождать, рождаться). Термин «генетика» происходит от греческого «genesis» – происхождение; латинское «genus» – род.

Таким образом, согласно представлениям древних, получается, что муж должен думать, а жена – рожать.

Зять – мужчина по отношению к семье жены. Считается, что слово «зять» также идет от индоевропейского «gen» (латинское «gener» – зять; литовское «zentas» – зять). Выходит, что зять – это человек «того же рода», «родственник» (причем не просто родственник, а «кровнородственный» человек).

Невестка – женщина по отношению к семье мужа. Слово «невестка» происходит от слова «невеста», относительно которого существует значительное количество объяснений. Наиболее популярной считается точка зрения, что невеста – это «неизвестная». Санскритское «veda» – знание, мудрость. Русские слова «весть» и «ведать» имеют ту же основу. «Неизвестность» невесты (невестки) объясняется необходимостью защитить ее при вступлении в чужой (новый) дом. Чтобы жизнь для супругов была счастливой, присутствие нового человека в доме «скрывалось». Это осуществлялось путем обряда молчания по отношению к невесте (невестке), обращения к ней, как к незнакомому человеку, запрета называть ее по имени. В качестве предмета защиты невесты служило также и специальное покрывало (фата).

Слово «сноха» (женщина по отношению к отцу мужа) происходит от индоевропейского «sneu» – вязать. Таким образом, сноха – это «связующая». В русский язык из немецкого пришло слово «шнур». Так в современном немецком «schnur» – шнур, веревка; сноха.

Слово «тесть» (отец жены) сопоставляют с греческим «тикто» – родить, производить на свет, то есть тесть – «родитель» (жены). Производным слова «тесть» является слово «теща» (мать жены).

Происхождение слова «деверь» (брат мужа) представляется неясным.

Согласно одной из версий, русское слово «золовка» (сестра мужа) является родственным латинскому «glos» – золовка, которое происходит от глагола «веселиться». Получается, золовка – «веселая». Только в связи с чем?

Значительная часть названий свойственников образована от индоевропейского местоименного корня «sue» – свой. Например, слово «свояк» (муж сестры жены) – «свой» (человек). Отсюда и слово «свояченица» (сестра жены). От основы «sue» также произошли слова: сват и сватья (сваха), сватовство, свадьба.

Слова «свекор» (отец мужа) и «свекровь» (мать мужа) тоже имеют корень «свой». Однако, что означает вторая часть данных слов неясно (в то же время, согласно народной этимологии, слово «свекровь» воспринимается как «своя кровь»).

Считается, что слово «шурин» (брат жены) является однокоренным с глаголом «шить» (то есть соединять, связывать).

Таким образом, происхождение значительной части названий родственников по браку указывает на то, что они теперь «связаны» с нами и стали «своими людьми».

Конечно, существует и народное объяснение происхождения названий новых родственников.

Слово «золовка» произошло от слова «зло» (в лучшем случае от слова «зола»; обряд золования заключался в посыпании невесты золой из печки после венчания, в котором участвовала сестра мужа).

Слова «свояченица» и «свояк» происходят от корня «свой».

Слова «тесть» и «теща» идут от глаголов «тешить», «утешать». Получается, что тесть и теща – это люди, которые развлекают и утешают.

Слово «деверь» произошло от глагола «доверять». То есть деверь – это человек, которому молодая жена могла доверять во всем. Даже деньги. А у азиатских народов существовал обычай, что если случилось плохое, вдова должна была выйти замуж за его неженатого брата. Ведь как же можно не доверять деверю?

Невестка – это «невесть кто», так как в старые времена, чтобы избежать кровосмешения, брали девушек из соседних родов, которые были «невесть кто», то есть неизвестными, незнакомыми.

Больше всего досталось от народа «бедной снохе». Доминирует точка зрения, что слово «сноха» происходит от глагола «сносить». Зачастую под снохой понимается лишь жена, которая уже имеет детей («сносить», то есть «быть на сносях»). Другой смысл глагола «сносить» – терпеть, выносить унижения и побои, которые нередко выпадают снохе в доме мужа. Некоторые же люди вообще выводят слово «сноха» от глагола «сно..ться».

Слово «зять» происходит от глагола «знать». После свадьбы зять становится человеком знакомым, известным. Не то, что был раньше.

Слово «свекровь» – это «своя кровь». Причем свекровь расшифровывается не только как «своя кровь», но и «свой кров», «сводная кровь», «всем кровь», «вся кровь», «святая кровь», «всех кровь» (то есть глава рода, чья кровь течет во всех потомках) и др. Слово «свекор» же является, конечно, производным от слова «свекровь».

Слово «шурин» произошло от слова «щурить». Потому что шурин, знающий, вероятно, что-то такое про мужа, чего не знает жена, смотрит на молодых с прищуром. Согласно другой версии, слово «шурин» является производным от слова «чур», которое возводят к Чуру – славянскому богу родового очага, оберегающего границы земельных владений (отсюда и пошло выражение «чур меня»). В соответствии с данной версией, шурин становился недремлющим оком, защитником сестры от напастей, неверности мужа или его крутого нрава. Наконец, существует точка зрения, что слово «шурин» произошло от глагола «шурить» – вязать веники, плести изгороди и другие изделия из веток. То есть шурин «привязался» к новой семье (наверное, в том числе и путем вязания веников).