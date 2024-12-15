Доступность жилья должна вернуться к уровню, существовавшему до пандемии: CMHC

Кризис доступности жилья в Канаде достиг переломного момента, и национальное жилищное агентство призывает политиков стремиться к возвращению к уровню доступности жилья, существовавшему до COVID, в качестве практического ориентира для решения этой проблемы.

В недавнем анализе главный экономист Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) Матье Лаберж указал на резкое снижение доступности жилья в период с 2019 по 2023 год, подчеркнув огромное влияние пандемии на стоимость жилья и аренды.

“Хотя многие показатели доступности ухудшились в период с 2004 по 2023 год, наиболее существенным это ухудшение было в период распространения COVID”, – сказал Лаберж. “Примечательно, что подавляющее большинство показателей доступности жилья для покупателей и домовладельцев во всех городских центрах показали явное ухудшение в период с 2019 по 2023 год”.

Торонто и Ванкувер несут на себе основную тяжесть снижения доступности жилья. В Торонто минимальный первоначальный взнос за жилье по средней цене в процентах от среднего дохода вырос с 239% в 2019 году до 417% в 2023 году. В Ванкувере этот показатель вырос с 233% до 441%.

“Торонто и Ванкувер отличаются проблемами доступности жилья, которые, по-видимому, носят структурный характер”, – сказал Лаберж. “Эти рынки в течение нескольких лет сталкивались с тяжелыми финансовыми условиями, и для их решения могут потребоваться более глубокие изменения, чем в других регионах страны”.

В ноябре средняя цена на жилье в районе Большого Торонто составляла 1 106 050 долларов, в то время как базовая цена в метро Ванкувера составляла 1 172 100 долларов, что еще раз иллюстрирует разрыв в ценовой доступности.

Арендаторы находятся под давлением

Кризис доступности жилья касается не только покупателей жилья. Арендаторы тоже испытывают трудности, поскольку инфляция снижает их покупательную способность.

Данные CMHC показали, что стоимость основных товаров и услуг для семьи из четырех человек резко возросла с 2019 года, увеличив нагрузку на арендаторов, которые и так сталкиваются с более высокими расходами на жилье.

“Это по-прежнему вызывает беспокойство на рынке аренды”, – сказал Лаберж. “Более дорогие покупки жилья означают, что все больше канадцев остаются арендаторами на более длительный срок, что оказывает дополнительное давление на рынок аренды”.

Путь к доступности

Федеральное правительство предприняло шаги для решения жилищных проблем, включая сокращение целевых показателей иммиграции, объявленных в октябре. Министр иммиграции Марк Миллер заявил, что более низкие целевые показатели направлены на смягчение давления на рынок жилья, при этом прогнозируется сокращение дефицита предложения жилья примерно на 670 000 единиц к 2027 году.

Однако Управление парламентского сотрудника по бюджету (PBO) поставило под сомнение эти оценки, предупредив о потенциальных рисках в прогнозах. В отчете PBO говорится, что дефицит жилья все еще может достичь 658 000 единиц к 2030 году, что ставит под сомнение эффективность планов правительства.

Лаберж утверждал, что установление критерия, основанного на доступности жилья в период до пандемии, станет для политиков ощутимой отправной точкой для эффективного преодоления жилищного кризиса.

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