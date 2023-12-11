Гуляем по Монреалю: Кафедральный собор Марии Королевы Мира

Кафедральный собор Марии Королевы Мира был признан национальным историческим памятником Канады.

Кафедральный собор Марии Королевы Мира – замечательная базилика в городе Монреаль. Этот собор находится в самом сердце города, на пересечении бульвара Рене Левека и Меткалф-стрит, и служит резиденцией архиепископов Римско-католической церкви Монреаля. Он занимает третье место по величине среди церквей Квебека, уступая лишь ораторию Святого Иосифа и базилике Сент-Анн-де-Бопре.

В 1852 году собор Святого Иакова был полностью уничтожен в результате пожара, и монреальский епископ Игнат Бурже принял решение о возведении нового собора, по образу и подобию знаменитого Собора Святого Петра в Риме. Участок земли для строительства был приобретен еще в 1854 году, но недостаток финансовых средств стал серьезным препятствием.

В 1857 году епископ обратился за помощью к известному канадскому архитектору Виктору Буржуа, который отправился в Рим для детального изучения Собора Святого Петра. По возвращении, Буржуа пришел к выводу, что повторить строение такого масштаба было невозможно. Но это не остановило Игната Бурже, и в 1868 году, в качестве капеллана папского зуава, в Рим был отправлен клирик Жозеф Мишо.

Он был талантливым самоучкой в архитектуре и его главной целью было изучить Собор Святого Петра. Макет, созданный им, послужил основой для строительства Собора Марии Королевы Мира. Проект собора считается совместным достижением Джозефа Мишо, Виктора Буржуа и Альчибальда Лепрохона.

Первый камень в фундамент будущего собора был заложен в 1870 году, но из-за недостатка средств строительство неоднократно прерывалось, и его завершение затянулось на многие годы. Культовое сооружение, ставшее крупнейшим в Квебеке того времени, было окончательно завершено только к 1894 году. Изначально храм был посвящен святому Иакову, но в 1955 году, по решению Папы Пия XII, он получил название Кафедральный собор Марии Королевы Мира.

28 марта 2000 года Кафедральный собор Марии Королевы Мира был признан национальным историческим памятником Канады.