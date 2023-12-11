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Новости Гуляем по Монреалю: Кафедральный собор Марии Королевы Мира
Фото: livejournal.com

Гуляем по Монреалю: Кафедральный собор Марии Королевы Мира

Виктория Христова Дек 11, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 41 Просмотров

Кафедральный собор Марии Королевы Мира был признан национальным историческим памятником Канады.

Кафедральный собор Марии Королевы Мира – замечательная базилика в городе Монреаль. Этот собор находится в самом сердце города, на пересечении бульвара Рене Левека и Меткалф-стрит, и служит резиденцией архиепископов Римско-католической церкви Монреаля. Он занимает третье место по величине среди церквей Квебека, уступая лишь ораторию Святого Иосифа и базилике Сент-Анн-де-Бопре.

В 1852 году собор Святого Иакова был полностью уничтожен в результате пожара, и монреальский епископ Игнат Бурже принял решение о возведении нового собора, по образу и подобию знаменитого Собора Святого Петра в Риме. Участок земли для строительства был приобретен еще в 1854 году, но недостаток финансовых средств стал серьезным препятствием.

В 1857 году епископ обратился за помощью к известному канадскому архитектору Виктору Буржуа, который отправился в Рим для детального изучения Собора Святого Петра. По возвращении, Буржуа пришел к выводу, что повторить строение такого масштаба было невозможно. Но это не остановило Игната Бурже, и в 1868 году, в качестве капеллана папского зуава, в Рим был отправлен клирик Жозеф Мишо.

Он был талантливым самоучкой в архитектуре и его главной целью было изучить Собор Святого Петра. Макет, созданный им, послужил основой для строительства Собора Марии Королевы Мира. Проект собора считается совместным достижением Джозефа Мишо, Виктора Буржуа и Альчибальда Лепрохона.

Первый камень в фундамент будущего собора был заложен в 1870 году, но из-за недостатка средств строительство неоднократно прерывалось, и его завершение затянулось на многие годы. Культовое сооружение, ставшее крупнейшим в Квебеке того времени, было окончательно завершено только к 1894 году. Изначально храм был посвящен святому Иакову, но в 1955 году, по решению Папы Пия XII, он получил название Кафедральный собор Марии Королевы Мира.

28 марта 2000 года Кафедральный собор Марии Королевы Мира был признан национальным историческим памятником Канады.

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