Meta согласна выплатить 9 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска в Квебеке

Гигант социальных сетей Meta согласился выплатить 9 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, поданного в Квебеке, в котором истцы обвинили Facebook в нарушении конфиденциальности своих пользователей путем передачи личной информации третьим лицам без их согласия.

Коллективный иск, разрешенный Верховным судом в 2021 году, был подан от имени всех пользователей Facebook в Квебеке с 27 июля 2012 года. Истцами являются Стюарт Тиль и Брианна Тик.

В своем ходатайстве истцы утверждали, что Facebook действовал “незаконно и с полным осознанием нарушения прав пользователей”.

“Хотя Facebook всегда заявлял, что уважает права своих пользователей на неприкосновенность частной жизни, за последнее десятилетие компания предоставила третьим лицам незаконный доступ к огромным объемам личной и приватной информации без ведома или согласия своих пользователей”, – говорится в заявлении.

“Эти партнерские отношения и практика обмена данными, которые затронули сотни миллионов пользователей, позволили Facebook расширить свою коммерческую деятельность и получать доходы от рекламы в ущерб контрактным и законодательным нормам, а также правам человека жителей Квебека”, – утверждали истцы.

Не признавая никакой ответственности, Meta – материнская компания Facebook – согласилась урегулировать коллективный иск на сумму 9 миллионов долларов в августе прошлого года. О существовании этого соглашения стало известно в последние несколько дней.

Предлагаемое мировое соглашение, которое должно быть одобрено судами, предусматривает, что эта сумма будет использована для финансирования исследовательской и преподавательской деятельности, направленной на продвижение и защиту прав на неприкосновенность частной жизни в государственных университетах Квебека.

Как только судебные издержки будут сохранены, деньги будут разделены поровну между Университетом Квебека в Монреале, Университетом Конкордия и Университетом Лаваль. Суд может по своему усмотрению добавить в этот список другие учебные заведения.

Юридическая фирма Travel Johnston & L espérance, ведущая групповой иск, намерена взыскать 25% от общей суммы компенсации, которая составляет 2,25 миллиона долларов, плюс выплаты и применимые налоги. Суд будет нести ответственность за определение суммы, выплачиваемой адвокатам.

Мировое соглашение будет представлено в Вышестоящий суд в феврале следующего года.

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