Полиция Монреаля выдала более 1400 штрафов за несоответствующие требованиям шины в 2024 году

В 2024 году количество штрафов, выписанных полицией Монреаля (SPVM) водителям, которые не меняли зимнюю резину или ездили на шинах в плохом состоянии, резко возросло.

В 2023 году сотрудники SPVM выдали 471 квитанцию за шины в плохом или несоответствующем состоянии и 238 за то, что они не были зимними.

До 5 декабря этого года было выдано 853 штрафа за плохое состояние шин и 552 – за то, что они не были зимними.

Количество выписанных штрафов, составляющее 1405, намного превышает самый высокий показатель за последние полвека, который был зафиксирован в 2018 году, когда было зарегистрировано 882 правонарушения.

Вот цифры за последние шесть лет:

2018: 628 254 (всего 882)

2019: 482 378 (всего 860)

2020: 385, 323 (всего 708)

2021: 503, 313 (всего 816)

2022: 445, 154 (всего 599)

2023: 471 238 (всего 709)

2024 (до 5 декабря): 853 552 (всего 1405)

Некоторые из этих штрафов были выданы, когда 3 и 4 декабря SPVM установила контрольно-пропускные пункты для проверки соответствия транспортных средств зимним правилам, и выявила 660 нарушений.

В ходе этой операции было выписано 292 штрафа водителям, которые не установили зимнюю резину к 1 декабря.

Штрафы также были выписаны на автомобили-нарушители, которые имели следующие несоответствующие требованиям детали:

Системы освещения: 171

Тормозная система: 1

Окна: 157

Принадлежности: 10

Выхлопная система: 21

Брызговик: 8

Менеджер Merson Automotive Селсо Луро заявил, что вождение на изношенных или несоответствующих требованиям шинах является проявлением халатности.

“Это будет опасно как для водителя, так и для других людей на дороге”, – сказал он.

Можно приобрести подержанные шины, но водители должны быть осторожны при их покупке.

“Проблема в том, что эти шины не ”разговаривают”, поэтому они могут выглядеть нормально, но если вы измерите глубину протектора в трех разных местах, возможно, вы обнаружите, что износ неравномерен”, – сказал представитель CAA в Квебеке Джесси Карон.

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