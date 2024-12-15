Трамп угрожает пошлинами, а Канада обещает остановить энергоэкспорт

Дональд Трамп угрожает введением 25-процентных пошлин на канадские товары, на что канадские власти, включая премьер-министра Джастина Трюдо и главу провинции Онтарио Даг Форда, заявили о готовности остановить экспорт нефти и электроэнергии в США.

Если Трамп реализует свои планы по введению тарифов на импорт из Канады, то правительство страны готово предпринять меры, включая прекращение поставок энергетических ресурсов в Соединенные Штаты, о чем сообщил Даг Форд.

После встречи с Трюдо, где обсуждались возможные последствия, стало известно о намерении Канады остановить экспорт электричества и энергетических ресурсов в ответ на угрозы Трампа.

«Мы готовы сделать всё необходимое, в зависимости от ситуации. У нас есть различные инструменты, включая прекращение поставок энергетических ресурсов», — отметил Форд. В настоящее время Канада экспортирует в США около 60% своей нефти и 85% электроэнергии.

Трамп также предупредил Трюдо, что на своей первой инаугурационной день он может ввести тарифы, если Канада не решит проблему нелегальной миграции. В ответ Трюдо подчеркнул, что Канада ответит на любые меры и напомнил о том, как предыдущие тарифы Трампа привели к ответным действиям.

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