С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов — покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата — повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на «завтрашний» день.

В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

16 декабря 1641 года сицилийский дворянин Джулио Мазарини (фр. Jules Mazarin, 1602—1661), ставленник премьер-министра Франции герцога Ришелье, получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию. Основной целью нового кардинала стало прекращение соперничества между различными группировками в Католической Церкви.

Итальянский футбольный клуб «Милан» (итал. Associazione Calcio Milan) был основан 16 декабря 1899 года выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом.

16 декабря 1931 года «Ромэн» стал профессиональным театром. Первые спектакли театра были посвящены цыганам и пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни. Позже появились постановки по произведениям русской и зарубежной литературы. В театре ставились «Кармен» Мериме, «Цыганы» Пушкина.

16 декабря 1946 года 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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