Cообщество поддерживает работу продовольственного банка в Чибугамау в условиях растущей потребности

Когда продовольственный банк в Шибугамау, открывает свои двери для горожан, Сильви Ларок замечала, кто к нам приходит.

“В наших семьях работают оба родителя”, – говорит она. “У них есть дом и машина, но что-то ломается, и они не знают, что делать. Другие счета не прекращаются. Единственное, что вы можете сократить, – это питание”.

Ларок работает администратором продовольственного банка в Carrefour communautaire в Шибугамо. Когда она чувствует, что люди стесняются того, что им нужна помощь, она всегда говорит им одно и то же.

“Я говорю им: “Сегодня я помогаю вам. Через два года вы, возможно, будете помогать мне”.

Любой желающий может раз в месяц посещать продовольственный банк и гарантированно получить четыре пакета продуктов, включая замороженное мясо и молочные продукты.

Партнерство с двумя местными бакалейными лавками имеет жизненно важное значение для работы продовольственного банка. Магазины уведомляют команду о появлении свежих продуктов, которые необходимо забрать, расфасовать и раздать людям.

В холодильной камере Ларок указывает на коробки с салатом-латуком, перцем, апельсинами и зеленым луком.

“Все это нам подарили магазины,”, – говорит она.

Пожертвования позволяют Carrefour жертвовать продукты питания в два местных приюта – Maison de la famille и продовольственный банк в соседнем Чапе, сотрудники которого еженедельно приезжают за припасами.

Холодной ночью, после того как магазины на улице уже закрылись, в Carrefour communautaire зажигается свет. Группа студентов из местного центра профессиональной подготовки готовят блюда на скорую руку.

Стефани Бланш стоит за прилавком и открывает банки с томатным соусом. Родом из Камеруна, она учится на младшую медсестру и ухватилась за возможность познакомиться с новыми рецептами.

“У нас нет доступа к ингредиентам, из которых я обычно готовлю — специям и овощам”, – говорит Бланш. “Поэтому я пришла в “Карфур”, чтобы научиться готовить по-квебекски”.

Программа “Общественная кухня” учит людей некоторым навыкам приготовления пищи, а также хитростям, позволяющим зарабатывать больше. Готовя массово, каждый участник может уйти домой с девятью порциями еды всего за 9 долларов.

Каждый день в полдень в ресторане Carrefour всем желающим предлагают на обед горячий суп по цене 1 доллар за тарелку. Некоторые приходят, потому что это удобно, а другие – потому что им это нужно. На кухне подают от 60 до 80 порций супа в день, по сравнению с 40 год назад.

С деньгами всегда туго, и директор Carrefour Бриджит Роса говорит, что поиск финансовой поддержки – это сложная работа, требующая почти полной занятости. Но, несмотря на трудности, Ларок говорит, что, пока существует голод, она знает, что Carrefour может изменить ситуацию к лучшему.

“Когда вы видите, как кто-то борется, но у него хватает смелости прийти сюда и попросить о помощи, самое трудное уже позади”, – говорит она.

“Теперь моя очередь. И я собираюсь сделать все, что в моих силах”.

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