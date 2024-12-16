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Новости Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор объявляют о заключении энергетического соглашения
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Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор объявляют о заключении энергетического соглашения

Степан Артемьевский Дек 16, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор объявляют о заключении энергетического соглашения отключены 2 Просмотров

Премьер-министры Квебека, Ньюфаундленда и Лабрадора намерены объявить о решении энергетической проблемы, которая десятилетиями вбивала клин между провинциями.

 

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего находится в Сент-Джонсе, чтобы вместе со своим коллегой из Ньюфаундленда и Лабрадора Эндрю Фьюри сделать заявление о строительстве электростанции в Черчилль-Фоллс.

В соответствии с контрактом, подписанным в 1969 году, Квебек может закупать 85% электроэнергии на Лабрадорской электростанции менее чем за полцента за киловатт—час – цена, по словам Фьюри, “практически бесплатная”.

В Ньюфаундленде и Лабрадоре такое соглашение считается несправедливым, и провинция безуспешно оспаривала его в суде.

Срок действия контракта истекает в 2041 году, но в прошлом году Фьюри и Лего объявили, что собрали команды для изучения того, как его можно изменить сейчас и что может последовать, когда он закончится.

Лего дал понять, что соглашение достигнуто, когда сообщил журналистам в Квебеке, что вылетает в Сент-Джонс позже в тот же день.

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