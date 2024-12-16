Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара в Виллере

Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара в Виллере, который был объявлен по пятибальной тревоге

В среду вечером пожарные Монреаля были вызваны из-за пожара в здании в городском районе Виллере.

Пожар произошел в здании на углу улиц Жарри и Фуше, на первом этаже которого располагался ресторан, а на втором – жилые помещения.

По словам Патрика Фурнеля, представителя Службы охраны окружающей среды Монреаля, семь семей были вынуждены покинуть свои дома, пока пожарные пытались потушить пожар. Посетители также находились в ресторане, когда вспыхнул пожар, и им было приказано покинуть его.

На место пожара были вызваны около 120 пожарных.

Полиция Монреаля сообщила, что в 19:35 поступил звонок в службу 911 с сообщением о том, что “из здания на Джарри-стрит идет дым”. Представитель полиции сообщил, что сообщений о пострадавших не поступало.

Причина пожара выясняется в настоящее время.

Компания Hydro-Quebec сообщила о некоторых перебоях в подаче электроэнергии в этом районе.

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