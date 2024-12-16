Ресторан в Монреале был вынужден закрыться после того, как водитель врезался в здание

В субботу в 3:30 утра полиция Монреаля (SPVM) сообщила, что водитель врезался прямо в ресторан Thaïlande на улице Бернард-стрит в районе Майл-Энд.
“Это невезение или что-то еще, что со мной случилось?” – спросил совладелец ресторана Том Мексаван. “Я не могу в это поверить”.
Позже мужчина был арестован за вождение в нетрезвом виде.
Он получил незначительные ушибы, но о других пострадавших в результате аварии не сообщалось.
Однако зданию был нанесен значительный ущерб.
“Работники, они тоже должны получать доход”, – сказал Мексаванх. “Если мы будем закрыты слишком долго, они уйдут, так что нам тоже придется нелегко. Мы постараемся открыться как можно скорее”.
По словам Максимилиана Роя, вице-президента Restaurants Canada, закрытие произошло в самое неподходящее время.
Он объяснил, что на сезон праздников может приходиться до 25% годовых продаж ресторанов.
“Для многих этот сезон – самое загруженное время в году”, – сказал он. “Именно в это время они действительно получают крупнейшую прибыль в течение года”.
Кроме того, к январю показатели, как правило, снижаются.
“Это действительно похоже на переход через пустыню, когда в ресторан ходит меньше посетителей”, – сказал Рой.
Мексаван говорит, что в декабре за столиками его ресторана было пусто, и теперь он надеется, что сможет вновь открыться к 30-летию ресторана.
“Мы открылись в 1995 году на День святого Валентина”, – вспоминает он.
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