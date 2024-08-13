Гуляя по городу… Прогуляемся по Монреалю вместе!

Сегодня я предлагаю вам небольшую виртуальную экскурсию. Хотя по нашему городу можно бродить и бродить. Каждый камень – история, каждая улочка – прикосновение к прошлым векам бытия. Итак, в путь!

Совсем недавно, три года назад, Монреаль праздновал свое 375-летие. Дата, согласитесь, грандиозная. Хотя мы знаем города и постарше. Плачевно во всем этом то, что очень немного осталось в городе того, что расскажет нам о его истории давно минувших дней. Количество сооружений, видевших Поля Шомеди де Мезоннева или Жанну Манс можно практически пересчитать по пальцам.

Да, скажете мне вы, 375 лет – это внушительная цифра и здания, подобно людям, невечны. Соглашусь. Меняются стили и направления, ветшают и приходят в негодность постройки давно минувших дней. Но к счастью, сохранилось у нас немного из того, прикоснувшись к чему, мы можем смело заявлять, что это живая история нашего города. Давайте прикасаться, хотя бы виртуально!

Сегодня я предлагаю вам вторую часть нашей виртуальной экскурсии. Хотя по нашему городу можно бродить и бродить. Каждый камень – история, каждая улочка – прикосновение к прошлым векам бытия. Итак, в путь!

Пивоварня Молсон

1555 Notre-Dame Street E.

Известное здание, находящееся практически в самом сердце нашего города. Лично я вижу его регулярно, направляясь в Свято-Петропавловский Собор. Да и с моста Жак Картье это здание очень хорошо просматривается. Построена пивоварня где-то в 1786 году, то есть немного моложе, но в вековом расчете – практически ровесница вышеупомянутой мельницы. Это здание является одним из промышленных символов города. На сегодняшний день здание немного преобразовано дополнительными пристройками, которые велись в веке прошедшем, но тем не менее, каменный фасад пивоварни остается неизменным и свидетельствует о времени, когда строительство в камне вместо кирпича было признаком силы и успеха. Бетонные и кирпичные достройки пивоварни датируются 1950-ми и 1960-ми годами прошлого века. Современность перемешанная с ранним неоклассицизмом – так можно охарактеризовать эту постройку.

Базилика Нотр-Дам

110 Notre-Dame Street W.

Ну, об этом здании уже столько написано, в том числе и мною, что я остановлюсь на описании буквально несколькими фразами. Построена базилика в 1829 году архитектором Джеймсом О’Доннеллом. Неоготическая базилика заменила меньшую церковь XVII века, нахоящуюся на этом самом месте, чтобы разместить растущий Монреальский приход и обозначить его важность если не для мира, то для зарождающейся страны – точно. Шпили-близнецы были завершены в 1843 году, а интерьер был полностью переделан в конце 1800-х годов. Базилика создала общественное пространство и излюбленнейшее место для туристов на площади Армии. А протестантский архитектор, спроектировавший это строение, позже перешел в католичество, и его останки покоятся в его этом самом великом из детищ.

Здание Искусств Университета Макгилла

845 Sherbrooke Street W.

Построено оно было в 1839 году архитектором Джоном Остеллом. И расположение было подобрано как нельзя более живописное – с видом на гору Монт Рояль. Куполообразный центральный блок был первым зданием из тех, что сейчас являются кампусами университета Макгилл. Спроектировано оно было под влиянием итальянского архитектора Андреа Палладио, известного своими живописными виллами. Здание Искусств и правда можно назвать живописной виллой, правда очень большого размера. Тосканские колонны поднимаются от парадных ступеней, где викторианские старшекурсники когда-то загорали и любовались видом, который простирался до Старого порта в бухту реки Святого Лаврентия. Наверняка и вы, гуляя по дорожкам кампуса, почувствуете негу и благодать, потому что в этом замечательном университетском местечке дышится на редкость легко. А дизайн дорожек и обилие цветов и растительности наводит лишь на самые позитивные мысли. Прогуляйтесь как-то по парку кампуса! Уверена, вам очень понравится!

Мэрия Монреаля

275 Notre-Dame Street E.

Любителям прогулок по Старому Порту наверняка знакомо это здание. Не заметить его сложно. Построенооно было в 1878 году архитекторами Александром Каупером Хатчисоном и Анри-Морисом Перро. Надо сказать, что Мэрия Монреаля была первым зданием в Канаде, которое служило исключительно этой функции – быть мэрией. То есть оно не строилось изначально для каких-то иных целей, а затем было преобразовано в мэрию. До его строительства город управлялся из здания соседствующего рынка Bonsecours, который был центром общественной жизни в то время. Построенная в стиле ампир, оригинальная ратуша была уничтожена огнем в 1922 году. Пожар оставил в живых только внешние стены. Оригинальный внешний вид был сохранен, когда здание было перестроено, но были добавлены элементы из области изящных искусств. Перестройка дала зданию большую сбалансированность. И архитекторы вложили в нее все то, чем они были вдохновлены, путешествуя по городам Франции того времени. Адмирал Нельсон, точнее, его статуя, неотрывно любуется городской ратушей уже долгое время. Полюбуйтеь и вы! Правда, она очень красивая!