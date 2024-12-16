Чтиво выходного дня: Красная Эйфелева башня

Первые лифты на башне приводились в действие гидравлическими насосами. Вплоть до нашего времени используются два исторических лифта фирмы “Fives-Lille”, установленные в 1899 г в восточной и западной опорах башни.

Кто знает, друзья, что Гюстав Эйфель построил свою башню ярко красного цвета? Да, да, господа, я не шучу: первоначально башня была красная.

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В таком виде она предстала мировой общественности на Всемирной выставке 1889г и так она простояла несколько лет. Затем ее перекрасили в желтый, затем в терракотовый…. затем в бронзовый

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Ее теперешный цвет тоже не очень прост. Во-первых, это запотентованная краска, которую используют только для башни.

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Во-вторых, красят башню специальным образом. Поскольку, при удалении, металлическая конструкция визуально кажется более темной, чтобы цвет башни выглядел равномерным, верхнюю часть башни красят более светлым оттенком, чем нижнюю. Применяя эту хитрость, строители добиваются равномерного цвета по всей высоте 300-метровой башни.

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Еще одна интересная деталь.

Первые лифты на башне приводились в действие гидравлическими насосами. Вплоть до нашего времени используются два исторических лифта фирмы “Fives-Lille”, установленные в 1899 г в восточной и западной опорах башни.

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С 1983 г. их функционирование обеспечивается электродвигателем, а гидравлические насосы сохранены и доступны для осмотра.

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Но есть еще кое что. Именно Эйфелю мы обязаны тем, что современная башня загорается каждый час и сверкает над городом в течение 5 минут. Да, это была идея креативного инженера. Именно он придумал осветить башню ко дню ее открытия с помощью 10 тыс. газовых фонарей, двух прожекторов и установленного на верхушке маяка, свет которого был окрашен в синий, красный и белый цвета- цвета национального флага Франции.

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В 1900 году на конструкциях «Железной дамы» появились электрические лампы

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А строительные работы в течение двух лет выполняли 300 рабочих, работающих на 300-метровой высоте без страховки.

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В конструкции башни использовано 2.5 миллиона заклепок!!! И каждую из них забивали 5 рабочих. Один нагревал ее в огне, другой вставлял в отверстие, двое удерживали ее в правильном положении, пока пятый забивал ее отбойным молотком. Каждую из 2.5 миллиона заклепок!

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Они отчетливо рельефно вырисовываются на всем протяжении металлических балок.

И ещё хочу добавить, что, как мы знаем, башню собирались снести, вместе с другими гигантским сооружениями, построенными специально для выставки.

Однако, на наше счастье, на верхушке обосновалось первое французское радио , что дало идею французским военным использовать её в оборонительных целях. Там был создан военный штаб-бункер, напрямую связанный с радиоканалом.

Именно это спасло башню от демонтажа а не старания Эйфеля, как принято считать.

И башня, в знак признательности своим согражданам за спасённую жизнь, отблагодарила их сполна – она стала самым любимым и самым узнаваемым символом страны!

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