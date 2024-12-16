Илон Маск назвал Джастина Трюдо “невыносимым инструментом” в новом посте в социальных сетях

Миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Джастина Трюдо “невыносимым инструментом” в новом посте в социальных сетях в среду.

“Он недолго пробудет у власти”, – также написал Маск о премьер-министре в “X”.

Маск отреагировал на опубликованное Трюдо видео, в котором премьер-министр назвал поражение Камалы Харрис на президентских выборах в США препятствием на пути прогресса женщин.

“Предполагалось, что мы будем неуклонно, хотя иногда и с трудом, продвигаться к прогрессу. И все же, всего несколько недель назад Соединенные Штаты во второй раз проголосовали за то, чтобы не избирать свою первую женщину-президента”, – сказал Трюдо во время выступления на торжественном мероприятии Фонда “Равный голос” в Оттаве.

Трюдо также сказал, что права женщин и их прогресс “подвергаются явным и скрытым нападкам”, и что он “всегда будет гордым феминистом”.

Маску, который является генеральным директором Tesla и основателем космической компании SpaceX, было поручено возглавить новый департамент эффективности правительства избранного президента США Дональда Трампа. Он также был заметной фигурой в предвыборной кампании Трампа.

Опубликованный в среду пост – это последний выпад Маска в адрес премьер-министра с тех пор, как Трамп был переизбран в ноябре. Отвечая 7 ноября на вопрос пользователя “X”, который попросил Маска помочь избавиться от Трюдо, Маск написал: “Он уйдет на предстоящих выборах”.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд говорит, что дал понять Трюдо, что его комментарии были “бесполезными”.

Форд, который вместе с другими премьер-министрами Канады встретился с премьер-министром и несколькими членами его кабинета министров в среду, чтобы обсудить, как Канада отреагирует на тарифные угрозы Трампа.

“Дональд Трамп был избран демократическим путем”, – сказал Форд, добавив, что премьер-министры позаботились о том, чтобы Трюдо “четко и недвусмысленно донес свою мысль”.

Пост Маска также появился в напряженный период в канадско-американских отношениях.

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