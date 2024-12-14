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Новости Внешний аудит подтвердил “небрежное” расходование средств бывшим мэром Hampstead
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Внешний аудит подтвердил “небрежное” расходование средств бывшим мэром Hampstead

Степан Артемьевский Дек 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Внешний аудит подтвердил “небрежное” расходование средств бывшим мэром Hampstead отключены 1 Просмотров

В муниципалитете Монреаля Хэмпстед выявлены серьезные недостатки в финансовом управлении и контроле, которые привели к необоснованным расходам по кредитным картам бывшего мэра города в течение пятилетнего периода, что подтвердил внешний аудит.

 

Результаты расследования, проведенного фирмой Sirco, были опубликованы на городском веб-сайте во вторник, в результате чего были выявлены “небрежные” расходы, связанные с деньгами налогоплательщиков, которые включали смешение личных покупок с деловыми, счета за зарубежные конференции, которые не были представлены городскому казначею, и более чем на 32 000 долларов в виде покупок неиспользованных подарков.

13-страничный отчет посвящен действиям Ричарда Сана, который ушел в отставку в январе, когда подробности подозрительных расходов были впервые раскрыты в отчете муниципальной комиссии Квебека (CMQ).

Мэр Хэмпстеда Джереми Леви сказал в то время, что это была запланированная отставка, и время было выбрано случайно.

Леви, который публично защищал Сана в связи с обвинениями, потребовал проведения независимого расследования по этому вопросу после публикации отчета CMQ.

В отчете Sirco был сделан вывод о том, что Сан довольно “широко” трактовал действия в “интересах города”, когда совершал сомнительные расходы.

Анализ отчета показал, что в период с 2018 по 2023 год на кредитной карте Costco было переведено 512 111 долларов, включая 177 500 долларов на “вознаграждения и признание сотрудников, некоторые из которых ранее не были известны совету”.

“Важно отметить, что мы не можем утверждать, что мистер Сан обманул город, и у него не было преступного намерения сделать это. С другой стороны, мы можем четко заявить, что мистер Сан был небрежен в своих расходах и в несоблюдении мер контроля”, – говорится в отчете.

Сан полностью сотрудничал со следствием, которое заслушало показания 12 свидетелей.

Проверка показала, что городские служащие неохотно рассказывали о его расходах из-за “боязни репрессий”.

“Мистер Сан не представил казначею несколько счетов за конференции и учебные курсы. Некоторые расходы также не были объяснены. Простой подписи мистера Сана было достаточно, чтобы он санкционировал оплату остатка средств на кредитной карте”, – говорится в отчете. “Кроме того, он одобрил свои собственные расходы. Например, два аванса наличными на общую сумму 1031,30 долларов были сделаны мистером Саном, когда он был в Европе, без его фактического объяснения расходов”.

 

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